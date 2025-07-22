ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Flex — często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Jaka jest różnica między subskrypcją dla jednego użytkownika a licencją Flex?

Zarówno subskrypcje dla jednego użytkownika, jak i licencja Flex są formami dostępu związanego z nazwą użytkownika. Subskrypcje dla jednego użytkownika to dedykowane subskrypcje przeznaczone do użytku tylko przez jednego imiennego użytkownika w danej chwili. Najlepiej sprawdzają się one w przypadku użytkowników, którzy często uzyskują dostęp do produktów. Flex natomiast nie jest subskrypcją dedykowaną. Licencja Flex jest przeznaczona do współużytkowania przez nieograniczoną liczbę użytkowników, którzy uzyskują dostęp do produktów, „płacąc” dzienne stawki przez zużywanie tokenów. Najlepiej sprawdza się w przypadku sporadycznego używania produktu.

Jak sprawdzić, które tokeny Flex będą zużywane po dokonaniu nowego zakupu przez mój zespół?

Mimo że każdy zakup licencji Flex to jeden lub kilka nowych pakietów tokenów Flex, tokeny z każdego zakupu są dodawane do jednego salda tokenów zespołu. Gdy zespół uzyskuje dostęp do produktów, tokeny Flex z pakietu o najwcześniejszej dacie końcowej są zużywane jako pierwsze, dzięki czemu do dnia utraty ważności na zużycie każdego pakietu będzie możliwie najwięcej czasu. Ponadto jeśli zespół ma kilka pakietów tokenów Flex o tej samej dacie końcowej, najpierw zużywane są tokeny Flex z najmniejszych pakietów. Na przykład tokeny Flex z pakietu 500 szt. zostaną zużyte wcześniej niż z pakietu 5000 szt. Dzięki temu tokeny, za które zapłacono wyższą cenę, są zużywane przed tokenami z pakietów objętych zniżką.

Czy mam zamknąć produkt, gdy go nie używam? Co się stanie, jeśli zapomnę zamknąć produkt przed wyjazdem na weekend?

Tak. Mimo że zawsze najlepszą praktyką jest zamykanie oprogramowania po zakończeniu korzystania z niego, najnowsze wersje większości produktów objętych licencją Flex wyposażono w funkcję rozpoznawania stanu bezczynności. Funkcja ta pozwala wykryć, że produkt nie jest używany, i odroczyć naliczenie następnych tokenów w przypadku, gdy użytkownik zapomniał zamknąć program.

 

Sprawdź, które produkty objęte licencją Flex obsługują funkcję rozpoznawania stanu bezczynności, aby się dowiedzieć, czy Twój produkt jest wśród nich (angielski).

Jak działa funkcja rozpoznawania stanu bezczynności?

Przy 15-minutowym braku aktywności następuje przejście produktów Autodesk obsługujących tę funkcję w stan bezczynności, w którym wstrzymywane jest naliczanie dalszych tokenów. Brak aktywności jest wykrywany, gdy użytkownik nie wykonuje konkretnych operacji (to, jakie operacje są uważane za konkretne, zależy od produktu). W przypadku nieużywanego produktu dzienne naliczanie tokenów zostaje odroczone. Po wykryciu konkretnych operacji uznaje się, że użytkownik aktywnie korzysta z produktu i zostaje wznowiona sesja licencyjna. Po upływie pierwszych pięciu minut korzystania z produktu zostaje naliczona dzienna stawka zużycia tokenów.

Skąd jako użytkownik będę wiedzieć, że kończą mi się tokeny?

Po zalogowaniu się do produktu Flex potwierdza, że zespół dysponuje wystarczającą liczbą tokenów, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie wynikające z rozpoczęcia nowej sesji produktu. Jeśli saldo tokenów jest niewystarczające, Flex powiadamia Cię o tym przy użyciu komunikatu. Uruchomienie produktu będzie możliwe dopiero, gdy zespół będzie miał wystarczającą liczbę tokenów. Uwaga: ten komunikat jest wyświetlany, gdy saldo zespołu spadnie poniżej dziennej ilości tokenów potrzebnej do uruchomienia produktu, saldo zespołu wynosi zero lub jeśli osiągnięto termin wygaśnięcia 12-miesięcznej subskrypcji Flex.

Co się stanie, jeśli pracuję w dwóch zespołach, które dysponują licencją Flex?

Po otwarciu produktu i zalogowaniu się nie możesz wskazać zespołu, którego tokeny będziesz zużywać. W tym przypadku Autodesk wybiera zespół.

Czy jeśli przed zakupem licencji Flex mój zespół miał plan Business Success, to w ramach licencji Flex uzyskamy te same korzyści?

Tak, gdy zespół otrzyma licencję Flex, użytkownicy licencji przejmują plan i korzyści wynikające z subskrypcji dla jednego użytkownika dotychczas używanych w tym zespole.

Czy jeśli w razie przypadkowego zalogowania się do produktu od razu się wyloguję, zostaną naliczone tokeny?

Tokeny nie zostaną naliczone, jeśli zalogujesz się i wylogujesz w ciągu pięciu minut.

Czy tokeny tracą ważność? Czy mogę je przenieść na kolejny okres?

Każdy pakiet tokenów Flex jest ważny przez rok od daty zakupu. Jeśli upłynęła data końcowa pakietu tokenów Flex, a saldo tokenów jest dodatnie, pozostałe tokeny tracą ważność. Tokeny, których ważność wygasła, nie są przenoszone na kolejny okres. Nie możesz też uzyskać zwrotu pieniędzy za niezużyte tokeny, których ważność wygasła.

Rozumiem, że do każdego produktu użycie naliczane jest tylko raz w ciągu 24 godzin (niezależnie od tego, ile razy otwieram i zamykam produkt), ale co się stanie, jeśli w ciągu tych 24 godzin będę podróżować do innej strefy czasowej? Czy do kolejnego naliczenia tokenów liczba godzin się zwiększa bądź zmniejsza?

Zmiana stref czasowych nie ma wpływu na wspomniany 24-godzinny okres. Zaczyna się on po zalogowaniu do produktu, więc przez 24 godziny od czasu rozpoczęcia nie będzie naliczane kolejne użycie, niezależnie od strefy czasowej widocznej na zegarze.

Co się stanie, jeśli używam wtyczki do produktu? W jaki sposób są naliczane tokeny Flex za wtyczki?

Używanie niektórych wtyczek do produktów wiąże się z dziennym naliczaniem tokenów podczas uzyskiwania dostępu (natomiast innych nie). Jeśli wtyczki, które wiążą się z dziennym naliczaniem stawek zużycia tokenów, zostaną skonfigurowane tak, aby uruchamiały się podczas uruchamiania produktu głównego, oba te produkty spowodują dzienne naliczanie tokenów. Aby uniknąć niezamierzonych opłat za wtyczki, nie konfiguruj ich w taki sposób, aby były wczytywane podczas uruchamiania produktu głównego. Patrz Cennik tokenów Flex.

Czy licencja Flex wymaga połączenia z Internetem?

Tak. Musisz łączyć się z Internetem co 24 godziny. Połączenie z Internetem jest wymagane podczas pierwszego logowania do produktu. Następnie możesz przejść do trybu offline nawet na 24 godziny. Gdy zbliżasz się do końca 24-godzinnego okresu, pojawi się komunikat o konieczności ponownego zalogowania się w trybie online.

Rozumiem, że mogę przypisać do licencji Flex nieograniczoną liczbę użytkowników. Czy oznacza to, że mogę zainstalować produkty objęte licencją Flex na nieograniczonej liczbie urządzeń lub że mogę uruchamiać nieograniczoną liczbę sesji równocześnie?

Nie. W odniesieniu do licencji Flex obowiązują te same Warunki użytkowania co w przypadku subskrypcji dla jednego użytkownika. Każdy użytkownik przypisany do produktu objętego licencją Flex może zainstalować ten produkt na maksymalnie 3 urządzeniach i uruchamiać go na jednym urządzeniu w danej chwili.

Czy jeśli użytkownik Flex uzyskuje dostęp do programu na jednym urządzeniu, a następnie zaloguje się w tym samym programie tego samego dnia z innego urządzenia, zostają mu dwukrotnie naliczone tokeny?

Nie. Licencja Flex powoduje dzienne naliczanie stawek zużycia tokenów tylko raz dla każdego imiennego użytkownika na każdy produkt za okres 24 godzin, niezależnie od urządzenia, na którym użytkownik uzyskuje dostęp do produktu.

Czy w przypadku dostępu do dwóch wersji tego samego produktu w tym samym dniu użytkownikowi licencji Flex są dwukrotnie naliczane tokeny?

Nie. Licencja Flex powoduje dzienne naliczanie stawek zużycia tokenów tylko raz dla każdego imiennego użytkownika na każdy produkt za okres 24 godzin niezależnie od wersji produktu.

Czy jako administrator mogę ustawić limity tokenów dla poszczególnych użytkowników?

Nie. Możesz ograniczyć liczbę produktów, do których każdy użytkownik ma dostęp. Nie możesz jednak ustawić limitu tokenów dla określonego użytkownika lub grupy użytkowników.

Czy licencja Flex jest obsługiwana w zakresie dostępu do produktów w systemie Linux?

W przypadku produktów objętych licencją Flex, a działających w systemie Linux (takich jak Flame, Maya, MotionBuilder i Mudbox) obsługiwane są tylko wersje 2020 i nowsze.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.

Zapytaj asystenta

Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej