Flex — często zadawane pytania

Mimo że każdy zakup licencji Flex to jeden lub kilka nowych pakietów tokenów Flex, tokeny z każdego zakupu są dodawane do jednego salda tokenów zespołu. Gdy zespół uzyskuje dostęp do produktów, tokeny Flex z pakietu o najwcześniejszej dacie końcowej są zużywane jako pierwsze, dzięki czemu do dnia utraty ważności na zużycie każdego pakietu będzie możliwie najwięcej czasu. Ponadto jeśli zespół ma kilka pakietów tokenów Flex o tej samej dacie końcowej, najpierw zużywane są tokeny Flex z najmniejszych pakietów. Na przykład tokeny Flex z pakietu 500 szt. zostaną zużyte wcześniej niż z pakietu 5000 szt. Dzięki temu tokeny, za które zapłacono wyższą cenę, są zużywane przed tokenami z pakietów objętych zniżką.