Skonfiguruj logowanie jednokrotne (SSO)

Dzięki jednokrotnemu logowaniu (SSO) subskrypcja Autodesk umożliwia logowanie się do wielu produktów i usług Autodesk przy użyciu poświadczeń użytkownika z organizacji. Oznacza to, że w przypadku wszystkich produktów logujesz się tylko raz bez konieczności używania wielu haseł. Administratorzy muszą utrzymywać tylko jedną kombinację adresu e-mail i hasła dla każdego użytkownika, a zasady haseł stosowane w sieci są również stosowane w usługach Autodesk.



Przy użyciu protokołu Security Assertion Markup Language (SAML) 2.0 rozwiązanie Autodesk SSO jest konfigurowane na poziomie domeny dla wszystkich użytkowników. Włączenie SSO w zespole oznacza, że wszyscy użytkownicy należący do tej samej organizacji i domeny, nawet jeśli należą do różnych zespołów, logują się za pomocą SSO. Zespół ten pełni rolę centrum kontroli do zarządzania domenami i połączeniami SAML.

Klienci z planem Business Success zyskują dodatkową korzyść w postaci możliwości synchronizacji katalogów Autodesk z SSO w celu synchronizowania grup i użytkowników z katalogu firmowego.

Kompletne informacje na temat konfigurowania SSO i korzystania z synchronizacji katalogów znajdziesz w Podręczniku konfiguracji jednokrotnego logowania Autodesk.