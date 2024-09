Grupy umożliwiają porządkowanie produktów i ich przypisywanie wielu użytkownikom jednocześnie. Zamiast przypisywać osoby do produktów pojedynczo, możesz zebrać użytkowników w grupy i przypisać dostęp do produktów używanych przez członków tych grup. Przykładowo do grupy architektów możesz przypisać program AutoCAD. Do grupy obejmującej inżynierów budownictwa możesz natomiast przypisać programy Civil 3D i Navisworks Manage. Aby dowiedzieć się, jak tworzyć grupy i zarządzać nimi, zobacz temat Zarządzanie grupami.

Aby przypisać grupę do produktów lub usunąć przypisanie:

Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com. Wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według grupy. Wybierz grupę. Kliknij przycisk Wyświetl przypisania. Aby przypisać dostęp do produktu, kliknij przycisk Przypisz. Aby usunąć przypisanie produktu, kliknij przycisk Usuń przypisanie.

Uwaga: podczas przypisywania produktów do grupy liczba dostępnych stanowisk musi wystarczyć dla wszystkich jej członków.