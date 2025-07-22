Bezpieczeństwo danych

Przy pierwszym logowaniu użytkownika i autoryzowaniu produktów oraz usług Autodesk gromadzi identyfikatory, takie jak niepowtarzalne identyfikatory urządzeń, adresy IP, identyfikatory produktów, licencje produktów i nazwy użytkowników kont. Gromadzone są również informacje elektroniczne, na przykład dotyczące systemów operacyjnych, użycia produktów oraz położenia geograficznego, które są wysyłane na serwery Autodesk. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Autodesk, zobacz Oświadczenie Autodesk o ochronie prywatności.

Oprócz gromadzenia danych na potrzeby licencji związanych z nazwą użytkownika uzyskujemy dane osobowe na różne sposoby, aby móc świadczyć usługi Autodesk. Przykładowo niektóre dane osobowe są gromadzone bezpośrednio od użytkownika, podczas rejestrowania konta lub korzystania z produktu, rejestracji produktu lub usługi, zapisywania na nasz biuletyn lub podczas jednego z organizowanych przez nas wydarzeń czy kontaktowania się z nami w inny sposób. Automatycznie gromadzone lub generowane są też inne dane na temat sposobu, czasu i celu korzystania z naszych produktów. Uzyskujemy również pewne dane na Twój temat od stron trzecich, takich jak podmioty stowarzyszone i partnerzy biznesowi. Twoje dane osobowe są przez nas rozważnie i celowo wykorzystywane zgodnie z opisem w Oświadczeniu Autodesk o ochronie prywatności.