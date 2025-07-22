Przegląd informacji o licencji Flex

Alternatywą dla zarządzania dostępem do produktów poszczególnych użytkowników jest skonfigurowanie domyślnego dostępu do produktów i usług dla całego zespołu. Gdy wybierzesz ustawienie przypisania domyślnego, istniejący i nowi użytkownicy uzyskają dostęp do tego samego zestawu wybranych produktów.

Uwaga: domyślne przypisania są automatycznie wyłączone dla użytkowników-gości i Autodesk zaleca tego nie zmieniać.

Aby skonfigurować domyślne przypisania:

Zaloguj się na swoje konto w portalu Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com. Na stronie konta wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika. Wybierz zespół korzystający z licencji Flex, którego domyślnymi przypisaniami chcesz zarządzać. Kliknij ikonę koła zębatego oznaczającą Ustawienia zespołu w prawym górnym rogu. W sekcji Zarządzanie użytkownikami > Domyślne przypisania kliknij przycisk Ustaw domyślne przypisania. W oknie dialogowym Zarządzaj domyślnymi przypisaniami kliknij pozycję Flex. Wybierz produkty, do których chcesz przypisać domyślny dostęp. Gdy Autodesk dodaje nowe produkty do licencji Flex, nie są one automatycznie dostępne dla użytkowników w ramach domyślnych przypisań. Aby przypisać dostęp do nowych produktów, edytuj listę domyślnych przypisań. Kliknij przycisk Zapisz zmiany, aby aktywować domyślne przypisania.

Aby wyłączyć domyślne przypisania:

W oknie dialogowym Zarządzaj domyślnymi przypisaniami wyczyść wszystkie produkty.

Uwaga: w przypadku zmian w domyślnych przypisaniach nie są do użytkowników wysyłane powiadomienia e-mail.

Priorytet subskrypcji i wersji testowej

Gdy użytkownik jest przypisany zarówno do subskrypcji dla jednego użytkownika, jak i tokenów Flex, tokeny nie są używane. Przykładowo po przypisaniu subskrypcji programu AutoCAD użytkownik nie będzie używać tokenów do programu AutoCAD.

Podobnie użytkownicy w okresie testowym nie zużywają tokenów do tego produktu. Poinformuj użytkowników, aby zignorowali wiadomość o wygasaniu ważności wersji testowej. Po upływie okresu testowego będą oni używać tokenów.

Uwaga: subskrypcja i wersja testowa mają priorytet tylko wtedy, gdy do uwierzytelniania podczas logowania jest używany ten sam identyfikator Autodesk.