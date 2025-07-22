Przegląd informacji o licencji Flex

ZARZĄDZANIE KONTAMI DLA ADMINISTRATORÓW

Autodesk Flex to opcja licencji czasowej, która umożliwia wcześniejsze zakupienie tokenów w celu korzystania z dowolnego produktu dostępnego w ramach licencji Flex za stawkę dzienną. Stawki różnią się w zależności od używanego produktu. Flex to doskonała opcja dla członków zespołu lub pojedynczych użytkowników, które chcą wypróbować produkt lub potrzebują do niego tylko sporadycznego dostępu. Po zakupie tokenów Flex możesz przypisać użytkowników i określić, do których produktów będą mieli dostęp. 

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować licencję Flex i zaprosić sporadycznych użytkowników do korzystania z produktów Autodesk dostępnych w ramach tej licencji.

Przypisywanie użytkowników licencji Flex

  1. Zaloguj się na swoje konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com i kliknij sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według produktu.

  2. Wybierz opcję Flex i kliknij przycisk Przypisz użytkowników.

  3. Wybierz jedną z poniższych opcji, w zależności od tego, czy przypisujesz dotychczasowego użytkownika, czy zapraszasz nowego. 

    • Nowi użytkownicy: wprowadź ich imię i nazwisko, a następnie adres e-mail w nawiasach ostrokątnych (na przykład Jan Kowalski ).

    Uwaga: nowi użytkownicy są proszeni o utworzenie konta w portalu Autodesk Account, o ile go nie mają. Jeśli nowy użytkownik nie zaakceptuje zaproszenia w ciągu siedmiu dni, wyślij zaproszenie ponownie.

  4. Przeglądaj raporty użycia Flex. Patrz Pobieranie informacji o użyciu licencji Flex

Zarządzanie dostępem do produktów dla pojedynczych użytkowników

Możesz określić, które produkty objęte licencją Flex będą dostępne dla sporadycznych użytkowników.

  1. Zaloguj się na swoje konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com i kliknij sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według produktu.

  2. Z listy produktów wybierz pozycję Flex. 

  3. W sekcji Przypisani użytkownicy wybierz użytkownika, którym chcesz zarządzać, aby wyświetlić listę produktów i usług.

  4. Wybierz produkty i usługi do przypisania lub usuń zaznaczenie pozycji, których przypisanie chcesz usunąć. 

    Uwaga: jeśli wybrano wszystkie produkty (nie usunięto zaznaczenia żadnych produktów), po dodaniu nowych produktów przez Autodesk do licencji Flex nowe produkty są automatycznie dostępne. Jeśli nie chcesz, aby nowe produkty były automatycznie dostępne, musisz samodzielnie usunąć ich przypisanie.

  5. Kliknij przycisk Zapisz zmiany. 

Po przypisaniu użytkowników pojedynczo otrzymują oni wiadomość e-mail z powiadomieniem, że mają dostęp do produktów. Jeśli użyjesz polecenia Importuj, aby przypisać, powiadomienia e-mail nie będą wysyłane.

Zarządzanie domyślnymi przypisaniami

Alternatywą dla zarządzania dostępem do produktów poszczególnych użytkowników jest skonfigurowanie domyślnego dostępu do produktów i usług dla całego zespołu. Gdy wybierzesz ustawienie przypisania domyślnego, istniejący i nowi użytkownicy uzyskają dostęp do tego samego zestawu wybranych produktów.

 

Uwaga: domyślne przypisania są automatycznie wyłączone dla użytkowników-gości i Autodesk zaleca tego nie zmieniać. 

 

Aby skonfigurować domyślne przypisania:

  1. Zaloguj się na swoje konto w portalu Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com.    

  2. Na stronie konta wybierz sekcję Zarządzanie użytkownikami > Według użytkownika.

  3. Wybierz zespół korzystający z licencji Flex, którego domyślnymi przypisaniami chcesz zarządzać.

  4. Kliknij ikonę koła zębatego oznaczającą Ustawienia zespołu w prawym górnym rogu.

  5. W sekcji Zarządzanie użytkownikami > Domyślne przypisania kliknij przycisk Ustaw domyślne przypisania.

  6. W oknie dialogowym Zarządzaj domyślnymi przypisaniami kliknij pozycję Flex.

  7. Wybierz produkty, do których chcesz przypisać domyślny dostęp. Gdy Autodesk dodaje nowe produkty do licencji Flex, nie są one automatycznie dostępne dla użytkowników w ramach domyślnych przypisań. Aby przypisać dostęp do nowych produktów, edytuj listę domyślnych przypisań.

  8. Kliknij przycisk Zapisz zmiany, aby aktywować domyślne przypisania.

 

Aby wyłączyć domyślne przypisania:

  • W oknie dialogowym Zarządzaj domyślnymi przypisaniami wyczyść wszystkie produkty.

Uwaga: w przypadku zmian w domyślnych przypisaniach nie są do użytkowników wysyłane powiadomienia e-mail.

 

Priorytet subskrypcji i wersji testowej

 

Gdy użytkownik jest przypisany zarówno do subskrypcji dla jednego użytkownika, jak i tokenów Flex, tokeny nie są używane. Przykładowo po przypisaniu subskrypcji programu AutoCAD użytkownik nie będzie używać tokenów do programu AutoCAD.

Podobnie użytkownicy w okresie testowym nie zużywają tokenów do tego produktu. Poinformuj użytkowników, aby zignorowali wiadomość o wygasaniu ważności wersji testowej. Po upływie okresu testowego będą oni używać tokenów.

 

Uwaga: subskrypcja i wersja testowa mają priorytet tylko wtedy, gdy do uwierzytelniania podczas logowania jest używany ten sam identyfikator Autodesk.

Zakup dodatkowych tokenów Flex

Po zakupie dodatkowe tokeny są dodawane do salda tokenów zespołu. Tokeny z każdego zakupu licencji Flex są ważne przez rok od daty nabycia, przy czym wcześniej nabyte tokeny są zużywane jako pierwsze. Dzięki temu na zużycie tokenów jest możliwie najwięcej czasu.

 

Jeśli zarządzasz wieloma zespołami, sprawdź, czy zakup licencji Flex został dodany do odpowiedniego zespołu. Jeśli nie, możesz przenieść go do innego zespołu, którym zarządzasz, korzystając z konta w portalu Autodesk Account. Patrz Zespoły a tokeny Flex.

 

Instalacja i logowanie w przypadku sporadycznego użytkownika

 

Użytkownicy tokenów Flex mogą pobierać i instalować produkty.

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com i kliknij sekcję Wszystkie produkty i usługi.

  2. Z listy nazw produktów wybierz pozycję Flex. Kliknij przycisk Wyświetl elementy.

 

Nie musisz ponownie instalować oprogramowania w przypadku zmiany licencji Flex na subskrypcję dla jednego użytkownika lub zainstalowania obsługiwanej wersji w ramach poprzedniej subskrypcji lub wersji testowej.

