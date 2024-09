Zasady zabezpieczeń Autodesk opracowano zgodnie ze standardami branżowymi, aby zachować spójność praktyk, co pozwala budować, działać i czuć się bezpiecznie. Te zasady mają zastosowanie do wszystkich programów bezpieczeństwa Autodesk, w tym do infrastruktury, która służy do obsługi licencji związanych z nazwą użytkownika. Dowiedz się więcej na temat programu bezpieczeństwa Autodesk w Centrum zaufania (angielski).