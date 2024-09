Aby używać weryfikacji dwuetapowej, najpierw musisz zainstalować na urządzeniu mobilnym aplikację uwierzytelniającą do generowania kodu. Autodesk obsługuje wszystkie aplikacje uwierzytelniające generujące hasła jednorazowe zależne od czasu (TOTP). Są to na przykład Twilio Authy, Cisco Duo, Google Authenticator, i Microsoft Authenticator — wszystkie one są bezpłatne.

Uwaga: klienci korporacyjni logujący się przy użyciu kont firmowych nie mogą skonfigurować weryfikacji dwuetapowej.