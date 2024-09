Autodesk on yritys, joka laatii ohjelmistoja tekijöille. AutoCAD on yksi tilauksena saatavilla olevista ohjelmistoista, jotka Autodesk on kehittänyt ja tarjoaa suunnittelijoiden käyttöön ympäri maailmaa. AutoCAD® on tietokoneavusteinen (CAD) suunnitteluohjelmisto, johon lukuisat arkkitehdit, insinöörit ja rakentamisen ammattilaiset luottavat tarkkojen 2D- ja 3D-piirustusten suunnittelussa.