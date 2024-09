Hyvä tapa aloittaa on tutustua Revit-pikaoppaaseen (englanniksi). Opi Autodesk Revitin perusteet helposti lähestyttävien verkko-ohjeiden sekä arkkitehtuurin, rakenteiden ja talotekniikan mallin avulla. Esimerkkisisältö on saatavilla aloitusnäytöllä, kun Autodesk Revit on avattu.



Saatavilla on myös opas pikanäppäimiin. Pikanäppäinten käyttöä suositellaan vasta kun olet oppinut käyttämään ohjelmistoa.