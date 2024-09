Flow Production Tracking (aiemmin ShotGrid) on tuotannonhallintatyökalu, joka on erikoistunut määräaikojen seurantaan sekä resurssien, kuten henkilöstön ja budjettien, hallintaan ja tarkastamiseen. Autodesk Flow Capture (aiemmin Moxion) on pilvipohjainen digitaalisen päivittäisen tuotannon ja katselmoinnin työkalu. Sen ensisijainen tehtävä on turvallisesti tallentaa ja suoratoistaa kuvauspaikan kameradataa pilveen katselmointia varten.