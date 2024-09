Koulutuspalvelupaketti on kaikkien opiskelijoiden ja opettajien saatavilla maailmanlaajuisesti. Ehdot täyttävien opiskelijoiden ja opettajien on opiskeltava tai työskenneltävä kelpuutetussa oppilaitoksessa, ja he voivat käyttää Education Communityn kautta hankittuja ohjelmistoja henkilökohtaisella laitteella vain oppimiseen, opettamiseen, koulutukseen, tutkimukseen tai kehitykseen liittyviin tarkoituksiin.