Autodesk Autodesk Fusion -paketin ostaminen tarjoaa 33 prosentin alennuksen suositushinnasta (OVH) ilman veroja ostettaessa kolme uutta yksivuotista Autodesk Fusion -tilausta pakettina. Tämä kampanja sisältää Autodeskin verkkokaupasta ostettavan kolmen lisenssin Autodesk Fusion -paketin.

Tarjous on voimassa Suomessa 7.2.2023 – 6.6.2024 välisenä aikana, eikä sitä voi yhdistää muihin hyvityksiin tai kampanjoihin. Tarjous on mitätön, mikäli laki kieltää sen tai sitä muuten rajoitetaan.

Tarjous on voimassa Suomessa, eikä sitä voi yhdistää muihin hyvityksiin tai kampanjoihin. Tarjous on mitätön, mikäli laki kieltää sen tai sitä muuten rajoitetaan. Tuotteet on ostettava Autodeskin verkkokaupasta, ja sovellettava alennus näkyy automaattisesti ostoskorissa.

AUTODESK PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN PERUUTTAA, KESKEYTTÄÄ KAMPANJA TAI MUOKATA KOKO KAMPANJAA TAI SEN OSAA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ ILMOITUSTA OMAN HARKINTANSA MUKAAN. PIDÄTÄMME OIKEUDEN AUTODESK-OHJELMISTOJEN HINNANMUUTOKSIIN.

