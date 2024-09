Vuosittaisen Revit LT -tilauksen hinta on ja kuukausittaisen Revit LT -tilauksen hinta on . Kolmen vuoden Revit LT -tilauksen hinta on . Revit LT toimitetaan myös yhdessä AutoCAD LT:n kanssa AutoCAD Revit LT Suitena. Vuosittaisen AutoCAD Revit LT Suite -tilauksen hinta on ja kuukausittaisen AutoCAD Revit LT Suite -tilauksen hinta on . Kolmen vuoden AutoCAD Revit LT Suite -tilauksen hinta on .