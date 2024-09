Autodesk Fusion with FeatureCAM on CAM-ohjelmisto, jota käytetään CNC-työstökoodin luomisen automatisointiin. Sillä ohjelmoidaan yleensä 3–5-akselisia CNC-jyrsimiä sekä sorveja, sorvi-jyrsinyhdistelmäkoneita, monitoimikoneita ja lanka-EDM-koneita.

Autodesk Fusion with FeatureCAM -tilaus sisältää myös Fusionin ja PartMakerin käyttöoikeuden. PartMaker on CAM-ohjelmisto, jossa on lisäominaisuuksia, jotka on suunniteltu erityisesti sveitsiläisten sorvien ohjelmointiin.