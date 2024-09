Autodesk Fusion with PowerShape on CAD-mallinnusohjelmisto, joka on suunniteltu auttamaan valmistajia yksinkertaistamaan tuotemallien muuntaminen valmistuksessa käytettäviksi muoteiksi ja työkaluiksi. PowerShape on ihanteellinen mallinnuskumppani CAM-ohjelmistoille, kuten PowerMillille tai FeatureCAMille, ja se auttaa luomaan geometriaa CAM-ohjelmoinnin avuksi.



PowerShape voi toimia alkuperäisten CAD-tietojen kanssa yleisimmissä suunnittelujärjestelmistä. Älykkäät työnkulut auttavat tuomaan, analysoimaan, korjaamaan ja valmistelemaan monimutkaisia osia CNC-työstöä varten.