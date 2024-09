Autodesk Fusion with PowerMill on CAM-ohjelmisto, joka on erikoistunut korkealaatuisen työstökoodin luomiseen suurten ja monimutkaisten osien (kuten työkalujen ja muottien) valmistamiseksi.





PowerMillia käytetään tyypillisesti erityyppisten CNC-laitteistojen ajamiseen, mukaan lukien 3- ja 5-akseliset jyrsinkoneet, 5-akseliset sorvauskoneet, teollisuusrobotit ja hybridivalmistuskoneet.