Autodesk Fusion with Netfabb on additiivisen valmistuksen ohjelmistotyökalu, jota käytetään valmisteluun, puhdistukseen, viipalointiin, työstöradan luomiseen, additiiviseen valmistukseen ja moneen muuhun käyttötarkoitukseen. Netfabbin avulla voidaan automatisoida additiivisen valmistuksen prosesseja, järjestää ja nestata osia valmistuksen pakkausta varten, puhdistaa verkkotietoja valmistuskelpoisuuden parantamiseksi ja jopa luoda mukautettuja ja mukautuvia säleikkömuotoja. Autodesk Fusion with Netfabb on ihanteellinen työkalu mihin tahansa teollisuustason additiivisen valmistuksen työnkulkuun teknologiasta riippumatta.