Aloita Info360 Insightin käyttö kirjautumalla osoitteeseen info360.com Autodesk Account -tilisi tunnistetiedoilla ja yrityksesi verkkotunnuksella. Varmista, että tiimilläsi on voimassa oleva Info360 Insight -tuotetilaus Autodesk Account -tililläsi ja että sinut on määritetty ylläpitäjäksi. Luo sitten tiimillesi keskus Autodesk Account -tililtä (manage.autodesk.com). Jos tiimejä on useita, jokainen niistä tarvitsee oman keskuksen. Kun keskus on luotu ja Info360 Insight aktivoitu, sinut ohjataan Info360 Insight -sivulle.

Tärkeimmät ohjetiedostolinkit: