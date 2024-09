Autodesk Platform koostuu toimialapilvistä ja joukosta yhteisiä pilvipohjaisia palveluita, jotka tarjoavat yhden ympäristön, joka yhdistää työkalut, tiedot ja ominaisuudet, joita sinä ja kumppanisi tarvitsette projektin jokaisessa vaiheessa.

Autodesk on julkaissut Autodesk Forman markkinatarjonnan, joka on ensimmäinen sarja AEC-toimialapilven ominaisuuksia ja joka on tarkoitettu ratkaisujen toteuttamiskelpoisuuden tutkimukseen ja konseptisuunnitteluun.