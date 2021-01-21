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Sezgisel kullanıcı arayüzü ile 3B modellerinizi oluşturup düzenlerken tasarıma odaklanın
Tasarımınızın bir araya geldiğinde nasıl duracağını ve derleme aşamasındaki performansını görün
İmalat için hızlıca net, doğru ve ayrıntılı çizimler oluşturun
Herhangi bir cihazdan tasarımlarınız üzerinde önemli paydaşlarla işbirliği yapın
Çeviri gerektirmeden diğer CAD sistemlerinden oluşturulan tasarımları doğrudan açın
BIM projelerine katılırken Revit verilerini okuyun ve yazın
Tasarımlarınızın yeni yapılandırmalarını hızla oluşturarak 3B modelleme sürecinizi hızlandırın
Kaynak çerçevesi tasarımlarınızın 3B modellerini hızla oluşturun ve simüle edin
İmalat için karmaşık sac metal ürünleri tasarlayın ve hazırlayın
Sistem çıkışı uygulamaları için 3B modelinize imalat bilgileri ekleyin
Kapsamlı özelleştirilebilir kitaplıktan standart bileşenlerinizi seçin
Aynı parça veya montaj dosyasında imalat durumlarını, basitleştirme düzeylerini ve daha fazlasını oluşturun.
Inventor 3D CAD yazılımının en son sürümü; tasarım çalışmalarınızı yönetmenize, bağlı mühendislik iş akışlarınızı hızlandırmanıza ve tekrarlanan görevleri azaltmanıza yardımcı olan, kullanıcılar tarafından talep edilmiş güncelleme ve geliştirmeleri içermektedir.
Parametrik modelleme
Çizim kısıtlamaları, boyutlar ve akıllı parametre formülleriyle modelinizin tasarım amacına yön verin. (video: 3:01 dk.)
Derleme modelleme
Montajlarınızın uyumunu ve işlevini değerlendirin ve bileşenler arasında ilişkiler kurarken çakışmalar olup olmadığını kontrol edin. (video: 2:43 dk.)
Çizim oluşturma
Inventor veya AutoCAD'de üretim için çizimlerinize uygun görünümleri ve açıklamaları hızla yerleştirin. (video: 3:07 dk.)
Görüntü paylaşımı iş birliği
Tasarımınızı gözden geçirmek, iptal etmek ve yorum eklemek için herhangi bir cihazdan erişilebilen güvenli bir web bağlantısıyla paylaşın. (video: 2:23 dk.)
Yerel olmayan verilerle çalışma
Diğer CAD uygulamalarından oluşturulan ve kaydedilen 3B modelleri açarken bir ilişkisel bağlantı olmasını sağlayın. (video: 1:57 dk.)
Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) birlikte çalışabilirliği
Bir BIM projesinde kullanmak için gerekli meta veriler ve ürün sınıflandırmasıyla birlikte ürününüzün basitleştirilmiş bir 3B temsilini oluşturun. (video: 2:27 dk.)
Tasarım yapılandırmaları
iLogic tarafından desteklenen yeni tasarımları hızla yapılandırmak için mühendislik bilginizi özelleştirilebilir bir biçimde uygulayın. (video: 2 dk.)
Otomatik çerçeve tasarımı
Kaynaklı çerçeve yapıları oluşturmak için otomatik araçları kullanın ve kiriş elemanlarını kullanarak bunları simüle edin. (video: 2:23 dk.)
Sac metal
İmalat için doğru, düz kalıplar oluşturmak için endüstri standardı büküm toleranslarına yönelik seçeneklerle sac levha tasarımlarınızı oluşturun. (video: 1:42 dk.)
Model durumu
Aynı parça veya montaj dosyasında imalat durumlarını, basitleştirme düzeylerini ve daha fazlasını oluşturun.
Modele dayalı tanım
Aşağı akış uygulamaları için doğrudan 3B modelinize 3B boyutları, ek açıklamalar ve boyut toleransları ekleyin. (video: 2:10 dk.)
İçerik merkezi
Kirişler, cıvatalı bağlantılar, dişliler, kamlar, kayışlar ve yaylar dahil olmak üzere standart ve özelleştirilebilir içerik kitaplıkları arasından seçim yapın. (video: 2:15 dk.)
Şekil Oluşturucu
3B modelinizde yüksek ve düşük stres konsantrasyonlarını bulmanıza yardımcı olan araçlarla tasarımlarınızı daha da optimize edin. (video: 2:16 dk.)
Esnek modelleme
Parametrik, serbest biçimli ve doğrudan modelleme araçlarıyla her iş için doğru modelleme aracını kullanın.
Doğrudan modelleme
İçe aktarılan geometrilerdeki özellikleri hızlıca hareket ettirmek, döndürmek, yeniden boyutlandırmak veya ölçeklendirmek için kolay itme/çekme denetimlerini kullanın.
Serbest çizim modelleme
Noktaları, kenarları ve yüzleri hareket ettirerek tasarımınızı özgürce şekillendirin.
Mekanik konsept ve yerleşim düzeni tasarımı
DWG™ dosyalarını, 3B modeliniz için temel olarak doğrudan Inventor içinden açın.
Bileşen üretme yazılımı ve hesaplayıcıları
Kaynaklar, mengeneler ve pres geçme gibi ortak bağlantıların tasarımını bildirmek için yerleşik hesaplayıcıları kullanın.
Tüp ve boru tasarımı
Tüp ve boru hatları oluşturmak için Inventor'daki otomatik araçlar ve tam kontrollü tasarım işlevleri kombinasyonunu kullanın.
Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik
Elektronik ve mekanik tasarımlarınızı ürününüzün tek ve eksiksiz bir tanımına entegre edin.
Veri yönetimi
Verileri yöneten, düzeltmeleri izleyen ve işbirliğini geliştiren araçlarla ürün geliştirmeyi hızlandırın.
Daha fazla bilgi (İngilizce)
Dinamik simülasyon
Tasarımınızın hareketi, hızı ve ivmesini değerlendirmek için kuvvet uygulayın.
Stres analizi
Parçalar üzerinde hızlı kontroller gerçekleştirin veya herhangi bir aşamada tüm ürünün derinlemesine analizini gerçekleştirin.
Açılan görünümler ve animasyonlar
Ürün belgelerinde, kılavuzlarda ve derleme talimatlarında karmaşık derlemelerin açılan görünümlerini ve animasyonlarını kullanın.