Inventor 3D CAD yazılımının en son sürümü; tasarım çalışmalarınızı yönetmenize, bağlı mühendislik iş akışlarınızı hızlandırmanıza ve tekrarlanan görevleri azaltmanıza yardımcı olan, kullanıcılar tarafından talep edilmiş güncelleme ve geliştirmeleri içermektedir.