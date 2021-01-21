Inventor'ın önemli özellikleri

Inventor'da bir endüstriyel makine tasarımının görüntüsü

Parametrik modelleme

Sezgisel kullanıcı arayüzü ile 3B modellerinizi oluşturup düzenlerken tasarıma odaklanın

Derleme modelleme

Tasarımınızın bir araya geldiğinde nasıl duracağını ve derleme aşamasındaki performansını görün

Çizim oluşturma

İmalat için hızlıca net, doğru ve ayrıntılı çizimler oluşturun

Görüntü paylaşımı iş birliği

Herhangi bir cihazdan tasarımlarınız üzerinde önemli paydaşlarla işbirliği yapın

Yerel olmayan verilerle çalışma

Çeviri gerektirmeden diğer CAD sistemlerinden oluşturulan tasarımları doğrudan açın

Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) birlikte çalışabilirliği

BIM projelerine katılırken Revit verilerini okuyun ve yazın

Tasarım yapılandırmaları

Tasarımlarınızın yeni yapılandırmalarını hızla oluşturarak 3B modelleme sürecinizi hızlandırın

Otomatik çerçeve tasarımı

Kaynak çerçevesi tasarımlarınızın 3B modellerini hızla oluşturun ve simüle edin

Sac metal

İmalat için karmaşık sac metal ürünleri tasarlayın ve hazırlayın

Modele dayalı tanım

Sistem çıkışı uygulamaları için 3B modelinize imalat bilgileri ekleyin

İçerik merkezi

Kapsamlı özelleştirilebilir kitaplıktan standart bileşenlerinizi seçin

Model Durumları

Aynı parça veya montaj dosyasında imalat durumlarını, basitleştirme düzeylerini ve daha fazlasını oluşturun.

Inventor 2025'teki yenilikler

Inventor 3D CAD yazılımının en son sürümü; tasarım çalışmalarınızı yönetmenize, bağlı mühendislik iş akışlarınızı hızlandırmanıza ve tekrarlanan görevleri azaltmanıza yardımcı olan, kullanıcılar tarafından talep edilmiş güncelleme ve geliştirmeleri içermektedir.

Inventor 2025'teki yeni özellikler

GELİŞTİRİLMİŞ

Parça modelleme

Tasarım üretkenliğinizi artırmak için Bitirme özelliğindeki iyileştirmeleri ve daha fazlasını keşfedin. (video: 2:42 dk.)

GELİŞTİRİLMİŞ

Derleme modelleme

Gelişmiş sadeleştirme ve bağlantı elemanları için daha hızlı yerleştirme ile ürün tasarımını hızlandırın. (video: 2:09 dk.)

GELİŞTİRİLMİŞ

Çizim

3B açıklamalar ve 2B çizim dokümantasyonunda yapılan geliştirmelerle iş birliğini geliştirin ve küresel standartları karşılayın. (video: 1:53 dk.)

GELİŞTİRİLMİŞ

Sac metal

Sac levha oluşturma için modernize edilmiş arayüzle ürün geliştirme çevikliğini artırın. (video: 1:58 dk.)

GELİŞTİRİLMİŞ

Birlikte çalışabilirlik

Mimari, mühendislik ve inşaat verileri için birlikte çalışabilirlik güncelleştirmeleriyle daha etkili iş birliği yapın. (video: 1:46 dk.)

Inventor'ın diğer özellikleri

Ürün tasarımı

Parametrik modelleme

Çizim kısıtlamaları, boyutlar ve akıllı parametre formülleriyle modelinizin tasarım amacına yön verin. (video: 3:01 dk.)

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Derleme modelleme

Montajlarınızın uyumunu ve işlevini değerlendirin ve bileşenler arasında ilişkiler kurarken çakışmalar olup olmadığını kontrol edin. (video: 2:43 dk.)

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Çizim oluşturma 

Inventor veya AutoCAD'de üretim için çizimlerinize uygun görünümleri ve açıklamaları hızla yerleştirin. (video: 3:07 dk.)

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İş birliği

Görüntü paylaşımı iş birliği 

Tasarımınızı gözden geçirmek, iptal etmek ve yorum eklemek için herhangi bir cihazdan erişilebilen güvenli bir web bağlantısıyla paylaşın. (video: 2:23 dk.)

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Yerel olmayan verilerle çalışma 

Diğer CAD uygulamalarından oluşturulan ve kaydedilen 3B modelleri açarken bir ilişkisel bağlantı olmasını sağlayın. (video: 1:57 dk.)

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Yapı Bilgisi Modelleme (BIM) birlikte çalışabilirliği 

Bir BIM projesinde kullanmak için gerekli meta veriler ve ürün sınıflandırmasıyla birlikte ürününüzün basitleştirilmiş bir 3B temsilini oluşturun. (video: 2:27 dk.)

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Fusion birlikte çalışabilirliği

Üretken tasarım, simülasyon, elektronik ve imalat dahil olmak üzere Inventor-to-Fusion iş akışlarına hızla erişin ve başlatın. (video: 1:10 dk.)

Revit veri alışverişi geliştirmeleri

Kesintisiz BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) ve MCAD (mekanik CAD) birlikte çalışabilirliği için geliştirilmiş bir yaklaşım kullanarak Revit yapı tasarım yazılımı ile Inventor arasında verileri güvenli bir şekilde paylaşın. (video: 48 sn.)

Kenar sembolü

ISO standartlarına dayalı görünüm ayarlarına ve çeşitli özelleştirme ayarları bulunan özellikler paneline sahip yeni kenar sembolü özelliğini kullanın. (video: 1:09 dk.)

Kaynak sembolü

3D PDF, DWF ve Görüntü Paylaşımlarına aktarıldıktan sonra dahil edilecek çizimle ilişkili kaynak ve alt kaynak sembolleri oluşturun. (video: 1:29 dk.)

Son işlem programı

Malzeme kaplama veya yüzey düzlemesi gibi görünüm ve üretim sürecini belirlemek için yeni son işlem özelliğini kullanın. (video: 3:28 dk.)

Tasarım otomasyonu

Tasarım yapılandırmaları 

iLogic tarafından desteklenen yeni tasarımları hızla yapılandırmak için mühendislik bilginizi özelleştirilebilir bir biçimde uygulayın. (video: 2 dk.)

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Otomatik çerçeve tasarımı 

Kaynaklı çerçeve yapıları oluşturmak için otomatik araçları kullanın ve kiriş elemanlarını kullanarak bunları simüle edin. (video: 2:23 dk.)

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Sac metal 

İmalat için doğru, düz kalıplar oluşturmak için endüstri standardı büküm toleranslarına yönelik seçeneklerle sac levha tasarımlarınızı oluşturun. (video: 1:42 dk.)

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Model durumu 

Aynı parça veya montaj dosyasında imalat durumlarını, basitleştirme düzeylerini ve daha fazlasını oluşturun.

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Modelleme

Modele dayalı tanım 

Aşağı akış uygulamaları için doğrudan 3B modelinize 3B boyutları, ek açıklamalar ve boyut toleransları ekleyin. (video: 2:10 dk.)

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İçerik merkezi 

Kirişler, cıvatalı bağlantılar, dişliler, kamlar, kayışlar ve yaylar dahil olmak üzere standart ve özelleştirilebilir içerik kitaplıkları arasından seçim yapın. (video: 2:15 dk.)

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Şekil Oluşturucu 

3B modelinizde yüksek ve düşük stres konsantrasyonlarını bulmanıza yardımcı olan araçlarla tasarımlarınızı daha da optimize edin. (video: 2:16 dk.)

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Esnek modelleme 

Parametrik, serbest biçimli ve doğrudan modelleme araçlarıyla her iş için doğru modelleme aracını kullanın.

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Doğrudan modelleme 

İçe aktarılan geometrilerdeki özellikleri hızlıca hareket ettirmek, döndürmek, yeniden boyutlandırmak veya ölçeklendirmek için kolay itme/çekme denetimlerini kullanın.

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Serbest çizim modelleme 

Noktaları, kenarları ve yüzleri hareket ettirerek tasarımınızı özgürce şekillendirin.

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Mekanik konsept ve yerleşim düzeni tasarımı 

DWG™ dosyalarını, 3B modeliniz için temel olarak doğrudan Inventor içinden açın.

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Bileşen üretme yazılımı ve hesaplayıcıları 

Kaynaklar, mengeneler ve pres geçme gibi ortak bağlantıların tasarımını bildirmek için yerleşik hesaplayıcıları kullanın.

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Tüp ve boru tasarımı 

Tüp ve boru hatları oluşturmak için Inventor'daki otomatik araçlar ve tam kontrollü tasarım işlevleri kombinasyonunu kullanın.

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Bağlı veri

Basılı devre kartı ile birlikte çalışabilirlik 

Elektronik ve mekanik tasarımlarınızı ürününüzün tek ve eksiksiz bir tanımına entegre edin.

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Veri yönetimi 

Verileri yöneten, düzeltmeleri izleyen ve işbirliğini geliştiren araçlarla ürün geliştirmeyi hızlandırın.

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Simülasyon ve görselleştirme

Dinamik simülasyon 

Tasarımınızın hareketi, hızı ve ivmesini değerlendirmek için kuvvet uygulayın.

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Stres analizi 

Parçalar üzerinde hızlı kontroller gerçekleştirin veya herhangi bir aşamada tüm ürünün derinlemesine analizini gerçekleştirin.

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Açılan görünümler ve animasyonlar 

Ürün belgelerinde, kılavuzlarda ve derleme talimatlarında karmaşık derlemelerin açılan görünümlerini ve animasyonlarını kullanın.

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