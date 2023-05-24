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Autodesk Access, güncelleme deneyimini basitleştirir. Masaüstü ürünlerinize yönelik güncellemeleri doğrudan uygulamanın içinden hızlı ve kolay bir şekilde yükleyin.
Ürünlerinizi yükleme ve güncelleme sürecini daha hızlı, daha kolay ve daha güvenilir hale getirmek için zaman içinde yeni özellikler ekleyeceğiz.
Autodesk Access’i kullanmak için bilgisayarınızda Windows 10 veya üstü yüklü olmalıdır
İhtiyacınız olan güncellemeleri gerektiği anda doğrudan masaüstünüzden yükleyin.
Güncellemeleri bulup indirmenize gerek yok. Tek bir tıklamayla güncellemeleri hızlı ve kolay bir şekilde yükleyin.
Yöneticiler, istenmeyen yüklemeleri önlemek için kullanıcı güncelleme izinlerini yönetebilir.
Autodesk Access, Autodesk ürünleriyle birlikte yüklenen ve aboneliğinizle birlikte sunulan ürünleri güncelleştirmek için kullanılan bir masaüstü bileşenidir.
Autodesk Access, bireysel kullanıcılar ve yöneticiler içindir. Bireysel kullanıcılar, aboneliklerine dahil olan Autodesk ürünleri için güncellemeler yükleyebilir. Yöneticiler, kullanıcıları için güncellemeleri yüklemeyi ve güncelleme izinlerini ayarlamayı yönetebilir.
Kullanıcıları için güncellemelerin yönetilmesi gereken şirketlerde, yöneticiler istenmeyen yüklemeleri önlemek için güncelleme izinleri ayarlayabilir. Kullanıcı güncelleme izinlerini yönetme (İngilizce) hakkında ayrıntılı bilgi edinin.
Autodesk Account’unuzda Ürünler ve Hizmetler'den ürün yükleyebilirsiniz. Zaman içinde ürünleri doğrudan Autodesk Access'ten yükleme özelliğini ekleyeceğiz.
Autodesk Access, Microsoft® Windows® 10 veya sonraki sürümlerde çalışır.