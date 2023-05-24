Autodesk Access: Masaüstü ürünlerinizi kolayca güncel tutun

Autodesk Access nedir?

Autodesk Access, güncelleme deneyimini basitleştirir. Masaüstü ürünlerinize yönelik güncellemeleri doğrudan uygulamanın içinden hızlı ve kolay bir şekilde yükleyin.

 

Ürünlerinizi yükleme ve güncelleme sürecini daha hızlı, daha kolay ve daha güvenilir hale getirmek için zaman içinde yeni özellikler ekleyeceğiz.

Autodesk Access’i kullanmak için bilgisayarınızda Windows 10 veya üstü yüklü olmalıdır

Autodesk Access ile ürünlerinizi hızlı ve kolay bir şekilde güncelleyin

Neden Autodesk Access kullanmalısınız?

En son özellikleri tek bir yerde edinin

İhtiyacınız olan güncellemeleri gerektiği anda doğrudan masaüstünüzden yükleyin.

Ürünleri güncellerken zamandan tasarruf edin

Güncellemeleri bulup indirmenize gerek yok. Tek bir tıklamayla güncellemeleri hızlı ve kolay bir şekilde yükleyin.

Yöneticiler düşünülerek oluşturuldu

Yöneticiler, istenmeyen yüklemeleri önlemek için kullanıcı güncelleme izinlerini yönetebilir.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk Access ne için kullanılır?

Autodesk Access, Autodesk ürünleriyle birlikte yüklenen ve aboneliğinizle birlikte sunulan ürünleri güncelleştirmek için kullanılan bir masaüstü bileşenidir.

Autodesk Access'i kimler kullanır?

Autodesk Access, bireysel kullanıcılar ve yöneticiler içindir. Bireysel kullanıcılar, aboneliklerine dahil olan Autodesk ürünleri için güncellemeler yükleyebilir. Yöneticiler, kullanıcıları için güncellemeleri yüklemeyi ve güncelleme izinlerini ayarlamayı yönetebilir.

Kullanıcılarım için güncellemeleri nasıl yönetirim?

Kullanıcıları için güncellemelerin yönetilmesi gereken şirketlerde, yöneticiler istenmeyen yüklemeleri önlemek için güncelleme izinleri ayarlayabilir. Kullanıcı güncelleme izinlerini yönetme (İngilizce) hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

Ürün yüklemelerini nerede bulabilirim?

Autodesk Account’unuzda Ürünler ve Hizmetler'den ürün yükleyebilirsiniz. Zaman içinde ürünleri doğrudan Autodesk Access'ten yükleme özelliğini ekleyeceğiz.

Autodesk Access hangi işletim sisteminde çalışır?

Autodesk Access, Microsoft® Windows® 10 veya sonraki sürümlerde çalışır.

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