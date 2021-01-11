AutoLISP : AutoLISP'i kullanarak hem iş akışlarını kolaylaştırın hem de otomasyon ile CAD standartlarını uygulayın.

Akıllı Bloklar: Çiziminizde aynılarını nereye eklediğinize bağlı olarak blokları çiziminize otomatik olarak yerleştirin veya nesneleri arayıp yeni, mevcut veya yakın zamanda kullanılan bloklara dönüştürün.

Autodesk Assistant: AutoCAD'den ayrılmadan özellikler ve tasarımda yaşadığınız zorluklarla ilgili destek alın ve çözümlere erişin

Dosya Açma Performansı: Ortalama olarak, 2B dosyalar AutoCAD LT 2025'te 2 kat daha hızlı açılır. AutoCAD LT 2025**.

Sayım: Count komutu ile blok veya geometri saymayı otomatik hale getirin.

Paylaş: Çiziminizin kontrollü bir kopyasını istedikleri yerden erişebilmeleri için ekibinize ve çalışma arkadaşlarınıza gönderin.

Çizim geçmişi: Çiziminizde zaman içinde yapılan değişikliklere göz atın. (AutoCAD LT 2025'ten itibaren Etkinlik İçgörüleri ile birleştirilmiştir).

Xref karşılaştırma: Bir harici xref'in iki sürümünü karşılaştırın ve mevcut çiziminizden çıkmadan değişiklikleri uygulayın.

Bloklar paleti: Masaüstü bilgisayarda Kitaplıklar sekmesinden veya AutoCAD web uygulaması üzerinden blokları verimli bir şekilde ekleyin.

Hızlı ölçüm: Bir çizimde bulunan, alanlar ve çevreler dahil yakındaki tüm ölçümleri sadece farenizi gezdirerek hızla görüntüleyin.

Kırpma ve uzatma (geliştirilmiş): Varsayılan Hızlı mod ile tüm olası sınırları otomatik olarak seçin.

Temizle (yeniden tasarlandı): Kolay seçim ve nesne önizlemesi ile çok sayıda gereksiz nesneyi bir defada kaldırın.

DWG™ karşılaştırma: Geçerli pencerenizden çıkmadan bir çizimin veya xref dosyasının iki sürümünü karşılaştırın.

PDF içe aktarma: PDF'den bir çizime SHX yazı tipi dosyaları, dolgular, raster görüntüleri ve TrueType metinleri gibi geometrileri aktarın.

Web’e ve mobile kaydetme: Web’de ve mobil cihazlarda AutoCAD’de görüntüleyip düzenlemek üzere masaüstündeki çizimleri ve ilgili xref dosyalarını kaydedin.