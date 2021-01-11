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İşlerini hız ve hassasiyetle tamamlamak isteyen profesyonel mimarlar, mühendisler ve tasarımcılar için sınıfının en iyisi AutoCAD LT® özellikleri.
AutoCAD LT'de AutoLISP'i kullanarak hem iş akışlarını kolaylaştırın hem de otomasyon ile CAD standartlarını uygulayın
Ayrıntılı çok kullanıcılı olay günlüklerini ve karşılaştırma araçlarını kullanarak sürüm geçmişi verilerine erişin ve bunları izleyin
AutoCAD özellikleri ve tasarımda yaşadığınız zorluklarla ilgili destek alın ve çözümlere erişin
CAD çizim sayfalarınızı AutoCAD'den Autodesk Docs'a PDF olarak gönderin
Masaüstünde, web'de ve mobil cihazlarda tek bir AutoCAD deneyimiyle fikirlerinizi istediğiniz yerden gösterin, paylaşın ve gözden geçirin
Autodesk Docs ve üçüncü taraf bulut depolama olanağı bulunan AutoCAD LT ile DWG™ dosyalarına erişin, dosyaların önizlemesini görün ve dosyaları açın
Blok referanslarınıza şekil, boyut veya yapılandırma değiştirme gibi esneklik ve zeka katın
Masaüstü bilgisayarda AutoCAD LT'den veya web'de AutoCAD'den bloklarınızı görüntüleyin, erişin ve favori olarak işaretleyin
Mevcut çizimi değiştirmeden doğrudan DWG dosyasını inceleyin ve geri bildirimde bulunun
Çiziminizdeki blok veya nesne örneklerinin sayımını otomatikleştirin
Geçerli pencerenizden çıkmadan bir çizimin iki sürümünü karşılaştırın
Çiziminizin kontrollü bir kopyasını istedikleri yerden erişebilmeleri için ekibinize ve çalışma arkadaşlarınıza gönderin
2B tasarım ve dokümantasyonu süreçlerinde zamandan tasarruf etmenize ve daha verimli çalışmanıza yardımcı olan temel, güvenilir özellikler.
Yeni
Akıllı Bloklar: Arama ve Dönüştürme
Autodesk AI'ın yardımıyla seçili geometriye göre çizimlerinizde hızlıca nesne arayın ve bu nesneleri yeni tanımlanmış bir bloğun, mevcut bir bloğun veya yakın zamanda kullanılan bir bloğun örneklerine dönüştürün. (video: 50 sn.)
Yeni
Etkinlik İçgörüleri
Üçüncü taraf bulutta depolanan dosyalar için desteklenen dosya karşılaştırma araçlarıyla, ayrıntılı çok kullanıcılı olay günlüklerindeki sürüm geçmişi verilerine erişin ve bunları izleyin. (video: 1:01 dk.)
Geliştirildi
Tarama
Bildiğiniz HATCH komutunda yapılan faydalı güncellemelerle tasarımlarınıza netlik kazandırın. Desenler, dolgular ve yollarla önceden tanımlanmış şekiller veya kapalı sınırlar olmadan çizimlerinize doku ekleyin. (video 1:01 dk.)
Yeni
ArcGIS® Temel Haritalar
Esri ArcGIS® Temel Haritalarını kullanarak saha planlarınızı gerçek dünyadaki coğrafi bilgilere göre hazırlayın. Açık ve koyu gri tek renkli harita stillerinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü uydu ve hava görüntüleri, OpenStreetMaps ve Streets biçimindeki beş Temel Haritaya erişin.
Sayım
Seçilen bir alandaki veya çizimin tamamındaki blok ya da nesne örneklerinin sayımını otomatikleştirin. Özelliklere göre gezinin, filtreleyin ve inceleyin, çizimdeki sayıları görüntülemek için alanlar ve tablolar oluşturun. (video: 1:15 dk.)
Hareketli pencereler
Aynı AutoCAD LT örneğinde çizim pencerelerini sürükleyerek yan yana veya birden fazla monitörde görüntüleyin. (video 1:11 dk.)
İz
Mevcut çiziminizi değiştirmeden hem web ve mobil uygulamalarından hem de AutoCAD LT masaüstünden tasarım değişiklik notları ve işaretlemeler ekleyin. (video: 49 sn.)
Pafta Seti Yöneticisi
Pafta setlerini hiç olmadığı kadar hızlı açın. Autodesk bulut platformu sayesinde ekibinize pafta setleri göndermek ve açmak artık daha hızlı ve daha güvenilir.
Web ve mobile kaydedin
AutoCAD web ve mobil uygulamalarında görüntülemek ve düzenlemek için Xref'ler dahil masaüstünüzdeki çizimleri kaydedin.
Görüntü paylaşımı
Görüntüleme ve yorum ekleme için çiziminizin tasarım görüntülerini web tarayıcısında yayınlayın.
XREF karşılaştırma
Mevcut çiziminizde, değişen harici referanslar kaynaklı değişimleri görün.
Kapsamlı 2B belgeler
Kapsamlı çizim, düzenleme ve ek açıklama araçları seti ile 2B belgeler ve çizimler üretin.
Sezgisel kullanıcı arabirimi
İhtiyaç duyduğunuz araçlara istediğiniz zaman erişin: bağlamsal menü sekmeleri, çok işlevli tutma noktaları, özelleştirilebilir araç paletleri ve akıllı komut satırı.
Yenilikçi teknolojiler
TrustedDWG™, yüksek çözünürlüklü ekran desteği, taşıma araçları ve AutoCAD masaüstü uygulaması gibi en yeni teknolojileri edinin.
Başlangıç sekmesi
AutoCAD'deki Başlangıç sekmesi sayesinde dosyalara ve yardımcı diğer içeriklere doğrudan ana ekrandan erişebilirsiniz.
Menü sekmeleri ve panelleri
AutoCAD LT menüsü ile en sevdiğiniz araçlara ihtiyaç duyduğunuzda kolayca erişin.
Araç paletleri
Özelleştirilebilir araç paletleri ile en sık kullandığınız içeriklere ve araçlara kolayca erişin.
Komut satırı
Doğrudan komut satırından, basit tuş vuruşlarını kullanarak komutları çalıştırın ve istemlere hızlı bir şekilde yanıt verin.
Çok işlevli tutma noktaları (grip)
Tutma noktası düzenleme ile geometriyi kolayca yeniden şekillendirin, taşıyın veya değiştirin.
Nesne ve katman şeffaflığı
Seçilen nesneler veya bir katmandaki tüm nesneler için şeffaflığı kontrol edin.
İlişkili diziler
Daire veya dikdörtgen biçimli desenlerde veya bir yol boyunca nesneler oluşturun ve bunları değiştirin.
Nesne seçme ve izolasyon
Bir nesnenin özellikleri ile eşleşen tüm nesneleri bulun ve seçin. Seçili nesneleri gizleyin veya gösterin.
Metin biçimlendirme
Tek metin nesnesi olarak tek veya çok satırlı metin (mtext) oluşturun. Metin, sütunlar ve sınırları biçimlendirin.
Akıllı boyutlandırma
Boyutları otomatik olarak oluşturun. İmleci seçili nesnelerin üzerine getirerek, oluşturmadan önce önizleyin.
Açıklama tanımlamaları
Metin veya bloklar gibi çeşitli içeriklere sahip açıklama tanımlamaları oluşturun. Bunları kolayca biçimlendirin ve stilleri tanımlayın.
Akıllı merkez çizgileri ve merkez işaretleri
İlişkili nesneleri taşıdığınızda otomatik olarak hareket eden merkez çizgileri ve merkez işaretleri oluşturun.
Tablolar
Satır ve sütunlarda hem veri hem de sembol içeren tablolar oluşturun, formül uygulayın ve Microsoft Excel elektronik tablosuna bağlantı verin.
Revizyon bulutları
Çizimdeki yeni değişikliklerin etrafına revizyon bulutları çizerek güncellemelerinizi hızla belirleyin.
Yerleşim düzenleri
Çizim sayfanızın boyutunu belirleyin, başlık bloğu ekleyin ve modelinizin birden çok görünümünü görüntüleyin.
Yerleşim düzeni görüntü alanları
Tasarımınızın farklı öğelerini değişik ölçeklerde görüntülemek için yerleşim düzeni görüntü alanları oluşturun.
Alanlar
Alan değeri değiştikçe otomatik olarak güncellenebilecek metinleri görüntülemek için metin nesnelerindeki alanları kullanın.
Veri bağlantısı
Microsoft Excel elektronik tablosu ile çiziminizdeki bir tablo arasında canlı bağlantı oluşturarak eş zamanlı güncellemeleri etkinleştirin.
PDF ve DGN içe aktarma/dışa aktarma/altlık
PDF ve DGN dosyalarındaki verileri altlık olarak içe aktararak, dışa aktararak veya ekleyerek paylaşın ve yeniden kullanın.
DWG ve görsel referansları
Çizimlerinizi ve görsellerinizi mevcut çiziminize harici referans dosyaları olarak ekleyin.
Coğrafi konum ve çevrimiçi haritalar
Coğrafi konum bilgilerini bir çizime ekleyin ve çevrimiçi harita hizmetinden bir çizimdeki haritayı görüntüleyin.
AutoLISP
AutoCAD LT'de AutoLISP'i kullanarak hem iş akışlarını kolaylaştırın hem de otomasyon ile CAD standartlarını uygulayın. LSP, FAS ve VLX dosya türlerini destekler.
TrustedDWG teknolojisi
TrustedDWG teknolojisi, bir dosya Autodesk yazılımı ürünü tarafından en son kaydedilmediğinde, size olası uyumsuzlukları bildirir.
CUI özelleştirme
Erişilebilirliği artırmak ve sık gerçekleşen görevler için adım sayısını azaltmak üzere kullanıcı arabirimini özelleştirin.
Sistem değişkenleri izleyicisi
Mevcut sistem değişkenlerini tercih edilen değerler listesi ile karşılaştırarak izleyin. Bildirim balonları, sapmalar konusunda sizi uyarır.
Autodesk Access
İş akışınızı bölmeden yazılım güncellemeleriyle ilgili uyarılar alın ve güncellemeleri yükleyin. Yeni özelliklere ilişkin eğitim videolarını izleyin.
Esnek bir abonelik modeline geçen AutoCAD LT, her sürümde yeni özellikler sunuyor. AutoCAD LT 2016 veya daha eski bir lisansınız varsa AutoCAD LT 2017, AutoCAD LT 2018, AutoCAD LT 2019, AutoCAD LT 2020, AutoCAD LT 2021, AutoCAD LT 2022, AutoCAD LT 2023 ve AutoCAD LT 2024’te hangi özelliklerin değiştiğini burada bulabilirsiniz.
İçindekiler
Birinci sınıf 2B taslak, tasarım ve dokümantasyon araçları.
Web’de AutoCAD: AutoCAD çizimlerini herhangi bir yazılım yüklemenize gerek kalmadan istediğiniz bilgisayardan görüntüleyin, oluşturun ve düzenleyin.*
Mobil cihazlarda AutoCAD: AutoCAD çizimlerini iOS ve Android cihazlar ile görüntüleyin, oluşturun ve düzenleyin.
Entegre iş akışları: Masaüstü, web ve mobil cihazlar arasında sorunsuzca çalışın.*
Bulut depolama bağlantısı: AutoCAD'de tüm DWG dosyalarına önde gelen bulut depolama sağlayıcılarının yanı sıra Autodesk bulut depolama sistemi ile erişin.
2016'dan beri eklenen en popüler yeni özellikler şunları içerir:
AutoLISP: AutoLISP'i kullanarak hem iş akışlarını kolaylaştırın hem de otomasyon ile CAD standartlarını uygulayın.
Akıllı Bloklar: Çiziminizde aynılarını nereye eklediğinize bağlı olarak blokları çiziminize otomatik olarak yerleştirin veya nesneleri arayıp yeni, mevcut veya yakın zamanda kullanılan bloklara dönüştürün.
Autodesk Assistant: AutoCAD'den ayrılmadan özellikler ve tasarımda yaşadığınız zorluklarla ilgili destek alın ve çözümlere erişin
Etkinlik İçgörüleri: Paylaşılan DWG güncellemelerini ayrıntılı özelliklerle takip etmek için dosya karşılaştırma araçlarıyla sürüm geçmişini izleyin.
Dosya Açma Performansı: Ortalama olarak, 2B dosyalar AutoCAD LT 2025'te 2 kat daha hızlı açılır. AutoCAD LT 2025**.
İz: Mevcut çizimi değiştirmeden doğrudan DWG dosyasını inceleyin ve geri bildirimde bulunun.
Sayım: Count komutu ile blok veya geometri saymayı otomatik hale getirin.
Paylaş: Çiziminizin kontrollü bir kopyasını istedikleri yerden erişebilmeleri için ekibinize ve çalışma arkadaşlarınıza gönderin.
Autodesk Docs'a gönderme: CAD çizim sayfalarınızı AutoCAD'den Autodesk Docs'a PDF olarak gönderin.
Çizim geçmişi: Çiziminizde zaman içinde yapılan değişikliklere göz atın. (AutoCAD LT 2025'ten itibaren Etkinlik İçgörüleri ile birleştirilmiştir).
Xref karşılaştırma: Bir harici xref'in iki sürümünü karşılaştırın ve mevcut çiziminizden çıkmadan değişiklikleri uygulayın.
Bloklar paleti: Masaüstü bilgisayarda Kitaplıklar sekmesinden veya AutoCAD web uygulaması üzerinden blokları verimli bir şekilde ekleyin.
Hızlı ölçüm: Bir çizimde bulunan, alanlar ve çevreler dahil yakındaki tüm ölçümleri sadece farenizi gezdirerek hızla görüntüleyin.
Kırpma ve uzatma (geliştirilmiş): Varsayılan Hızlı mod ile tüm olası sınırları otomatik olarak seçin.
Temizle (yeniden tasarlandı): Kolay seçim ve nesne önizlemesi ile çok sayıda gereksiz nesneyi bir defada kaldırın.
DWG™ karşılaştırma: Geçerli pencerenizden çıkmadan bir çizimin veya xref dosyasının iki sürümünü karşılaştırın.
PDF içe aktarma: PDF'den bir çizime SHX yazı tipi dosyaları, dolgular, raster görüntüleri ve TrueType metinleri gibi geometrileri aktarın.
Web’e ve mobile kaydetme: Web’de ve mobil cihazlarda AutoCAD’de görüntüleyip düzenlemek üzere masaüstündeki çizimleri ve ilgili xref dosyalarını kaydedin.
Yeni görünümler ve görünüm noktaları: Kaydedilen görünümleri yerleşim düzenlerinize kolayca kaydedin.
Yüksek çözünürlüklü görüntüleme desteği: Tasarımlarınızı 4K ve daha yüksek çözünürlüklü ekranlarda görüntüleyin.
Ekran dışı seçim: Seçili nesneler ekran dışında kaydırma veya uzaklaştırma yapsanız bile seçim kümesinde kalır.
2016'dan bu yana yapılan iyileştirmeler:
Hareketli pencereler: Aynı AutoCAD örneğinde çizim pencerelerini sürükleyerek yan yana veya birden fazla monitörde görüntüleyin
Daha Hızlı Kaydedin: Her kaydetme işleminde ortalama bir saniye zamandan tasarruf edin
Kısa yükleme süresi: Katı hal sabit sürücüler için %50 daha hızlı
Yeni koyu renkli tema: Modern mavi görünüm ile kontrast ve keskinlik iyileştirmeleri
Kullanıcı arabirimi: Düz tasarım simgeler ile sezgisel iletişim kutuları ve araç çubukları
2B grafikler: Daha iyi kararlılık, uygunluk ve performans
Yeni DWG biçimi: 2018.dwg dosya biçimi ile kaydetme, taşıma ve kopyalama performanslarında artış
TrustedDWG: DWG dosyaları için entegrasyon ve uyumluluk uyarıları
Destek ve yazılım erişimi:
Teknik destek
Autodesk destek uzmanları: Telefon görüşmesi planlayın,† çevrimiçi sohbet edin (sınırlı kullanılabilirlik) veya e-posta gönderin.
Uzak masaüstü yardımı: Sorun giderme işlemini uzmanlara bırakın.†
Çevrimiçi kaynaklar: Yardım belgeleri, öğreticiler, eğitim videoları ve topluluk destek forumları için bilgi tabanımıza erişin.
En son yazılım sürümlerine erişin: En yeni sürümlere ve güncellemelere anında erişin.
Önceki sürümlere erişin: Önceki sürümleri indirin ve kullanın.
Esnek dönem süreleri: Aylık, yıllık veya 3 yıllık abone olun.*
Yönetim araçları: Yazılım lisanslarını, kayıtlarını ve kullanımını Autodesk Account'unuzdan basit bir şekilde yönetin.
*Bakım anlaşması kapsamındaki müşteriler tarafından kullanılamaz.
†Gelişmiş Destek ile bakım anlaşması kapsamındaki müşteriler tarafından kullanılabilir.