Autodesk'i satıcı olarak ayarlama

Müşterinin satıcı olarak ADSK kurulumunu gösteren DAM görseli

Satıcı Kurulumu SSS

Yeni ve elverişli alım süreci, Autodesk satın alma deneyiminizi basitleştiriyor. Sorunsuz bir alışveriş ya da yenileme işlemi için, Autodesk’i satın alma sisteminizde satıcı olarak ayarlamanız gerekebilir. Şirketinizin farklı gereksinimleri olabileceğini göz önünde bulundurarak tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri belirleyebilmek için satın alma departmanınıza danışmanızı tavsiye ederiz.

Bu SSS içeriğinin amacı, bu sürecin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamaktır.

Aradığınız cevabı bulamadınız mı? Lütfen Autodesk İş Ortağınızla ya da satış temsilcinizle görüşün.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Autodesk’in satıcı kuruluş ve KDV numaraları hakkındaki detayları nereden edinebilirim?

Bu bilgiyi bölgeye özgü satıcı formlarımızda bulabilirsiniz.

Autodesk’in garanti ve sorumluluk sınırlamaları hakkında ayrıntılı bilgiyi nereden edinebilirim?

Autodesk’in garanti ve sorumluluk sınırlamaları, Kullanım Şartları, Genel Şartlar (İngilizce) bölüm 14’te bulunabilir.

Autodesk'te hangi sertifikalar var?

Autodesk, tüm sertifikaları ve onayları Güven merkezinde listeler. Bir sertifika listelenenler arasında bulunmuyorsa, sahip değiliz demektir. Ek detaylar burada (İngilizce) mevcuttur.

Bu ürün alanında Autodesk ne kadar uzun süredir katkı sunuyor?

Autodesk, 1982’den beri tasarım oluşturup yazılım üretiyor.

Autodesk’in kaç çalışanı var?

Çalışan sayısını her mali yılın başında Yıllık Raporumuzda bildiririz. Çalışan türüne ilişkin halka açık bir raporumuz yoktur.

Şirketin yıllık geliri ne kadar?

Halka açık bir şirket olarak Autodesk’in yıllık geliri, Yatırımcı İlişkileri sayfasındaki Yıllık Rapora dahil edilmiştir.

Autodesk nerede faaliyet gösteriyor?

Autodesk, tüm dünyada çalışanları olan global bir şirkettir. Autodesk lokasyonlarının tam listesini burada (İngilizce) bulabilirsiniz. 

Autodesk'i satıcı olarak ayarlamak için etki stratejinize ve sürdürülebilirliği nasıl sağladığınıza dair bilgiye ihtiyacım var. Bu bilgileri nereden edinebilirim?

En güncel Autodesk Etki Raporunu burada (İngilizce) bulabilirsiniz.

Autodesk'in bir İş Sürekliliği ve/veya Olağanüstü Durum Kurtarma Planı var mı?

Autodesk’in kurtarma ve onarım prosedürlerini de kapsayan dahili bir Olağanüstü Durum Kurtarma süreci ve İş Sürekliliği planı vardır. Autodesk, tüm müşterilerimizin erişimine açık Sağlık Panosunda uygunluk ve sağlık bilgilerini sunmaktadır.

Autodesk’in İnsan Kaçakçılığı Politikasına ilişkin nereden bilgi edinebilirim?

Bunu sürdürülebilirlik sayfasında (İngilizce)nda bulabilirsiniz. 

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