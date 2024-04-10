Nasıl satın alınır?
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Yeni ve elverişli alım süreci, Autodesk satın alma deneyiminizi basitleştiriyor. Sorunsuz bir alışveriş ya da yenileme işlemi için, Autodesk’i satın alma sisteminizde satıcı olarak ayarlamanız gerekebilir. Şirketinizin farklı gereksinimleri olabileceğini göz önünde bulundurarak tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri belirleyebilmek için satın alma departmanınıza danışmanızı tavsiye ederiz.
Bu SSS içeriğinin amacı, bu sürecin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlamaktır.
Aradığınız cevabı bulamadınız mı? Lütfen Autodesk İş Ortağınızla ya da satış temsilcinizle görüşün.
Autodesk’in garanti ve sorumluluk sınırlamaları, Kullanım Şartları, Genel Şartlar (İngilizce) bölüm 14’te bulunabilir.
Autodesk, tüm sertifikaları ve onayları Güven merkezinde listeler. Bir sertifika listelenenler arasında bulunmuyorsa, sahip değiliz demektir. Ek detaylar burada (İngilizce) mevcuttur.
Autodesk, 1982’den beri tasarım oluşturup yazılım üretiyor.
Çalışan sayısını her mali yılın başında Yıllık Raporumuzda bildiririz. Çalışan türüne ilişkin halka açık bir raporumuz yoktur.
Halka açık bir şirket olarak Autodesk’in yıllık geliri, Yatırımcı İlişkileri sayfasındaki Yıllık Rapora dahil edilmiştir.
Autodesk, tüm dünyada çalışanları olan global bir şirkettir. Autodesk lokasyonlarının tam listesini burada (İngilizce) bulabilirsiniz.
Autodesk’in kurtarma ve onarım prosedürlerini de kapsayan dahili bir Olağanüstü Durum Kurtarma süreci ve İş Sürekliliği planı vardır. Autodesk, tüm müşterilerimizin erişimine açık Sağlık Panosunda uygunluk ve sağlık bilgilerini sunmaktadır.