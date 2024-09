Zarówno subskrypcje dla jednego użytkownika, jak i licencja Flex są formami dostępu związanego z nazwą użytkownika. Subskrypcje dla jednego użytkownika to dedykowane subskrypcje przeznaczone do użytku tylko przez jednego imiennego użytkownika w danej chwili. Najlepiej sprawdzają się one w przypadku użytkowników, którzy często uzyskują dostęp do produktów. Flex natomiast nie jest subskrypcją dedykowaną. Licencja Flex jest przeznaczona do współużytkowania przez nieograniczoną liczbę użytkowników, którzy uzyskują dostęp do produktów, „płacąc” dzienne stawki przez zużywanie tokenów. Najlepiej sprawdza się w przypadku sporadycznego używania produktu.