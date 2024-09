Administratorzy mogą dodawać użytkowników do zespołów i usuwać ich z nich. Zespół to centralne miejsce, w którym administratorzy zarządzają użytkownikami, przypisanymi produktami i ustawieniami. Obejmuje on użytkowników dodanych za pośrednictwem konta w portalu Autodesk Account, użytkowników — gości i użytkowników korzystających z produktów Autodesk do współpracy w chmurze. Więcej informacji na temat zespołów można znaleźć w temacie Zarządzanie zespołami.

Aby przyznać użytkownikom dostęp do produktów i usług Autodesk, administrator może.

Zaprosić użytkowników pojedynczo lub zaimportować ich zbiorczo, korzystając z ich kont w portalu Autodesk Account. Jeśli użytkownicy nie mają kont w portalu Autodesk Account, otrzymają wiadomość e-mail z potwierdzeniem i linkiem do utworzenia konta za pomocą własnego adresu e-mail i hasła.

Dodać ich automatycznie, korzystając z metody zarządzania użytkownikami just-in-time (JIT) obsługującej jednokrotne logowanie (SSO). Metoda JIT umożliwia automatyczne tworzenie kont dla nowych użytkowników i dodawanie ich do zespołu przy pierwszym zalogowaniu się w usługach Autodesk za pomocą jednokrotnego logowania. Więcej informacji można znaleźć w temacie Jak działa metoda zarządzania użytkownikami JIT?.

Dodać ich przez zsynchronizowanie katalogów. Synchronizowanie katalogów umożliwia utworzenie w katalogu firmy grup użytkowników, które można automatycznie synchronizować z zespołami na koncie w portalu Autodesk Account. Pozwala to na dodawanie użytkowników do zespołu bez konieczności logowania się w celu utworzenia ich kont. Więcej informacji można znaleźć w temacie Synchronizowanie katalogów Active Directory (angielski).

Dodać ich, korzystając z hubów. Huby pozwalają zarządzać członkami i ich uprawnieniami, a także umożliwiają zespołom bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych oraz pracę nad projektami z wykorzystaniem produktów Autodesk do współpracy (obecnie BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma i Fusion).

Dodawanie i usuwanie użytkowników na koncie w portalu Autodesk Account

W przypadku każdej z poniższych procedur najpierw należy zalogować się na konto w portalu Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com.

Uwaga: korzystając z poniższych procedur, nie można utworzyć nowych ani anulować dotychczasowych subskrypcji. W przypadku takich operacji przejdź do sekcji Zwiększanie lub zmniejszanie liczby stanowisk. Aby zwrócić ostatnio zakupioną subskrypcję, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.