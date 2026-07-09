Gerenciar configurações da IA avançada

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As configurações da IA avançada permitem que os administradores controlem se os usuários em um hub ou projeto podem acessar os recursos da IA avançada. A configuração também controla se o conteúdo do cliente nesse escopo será usado para o treinamento futuro da IA avançada.
É possível gerenciar as configurações da IA avançada:
No nível do hub, na conta Autodesk
No nível do projeto, nas experiências de produtos suportados
As alterações podem levar até algumas horas para ter efeito.
Os recursos da IA padrão permanecem disponíveis e não são afetados por essa configuração.
Nesta página
Quando esse recurso estiver disponível, a IA avançada será ativada por padrão para todos os projetos nos hubs suportados. É possível alterar a configuração a qualquer momento se você preferir desativar a IA avançada.
A configuração da IA avançada se aplica aos recursos da IA avançada como uma categoria. Não é possível ativar ou desativar os recursos individuais da IA avançada separadamente.
|Se a IA avançada estiver ativada
|Se a IA avançada estiver desativada
|Os usuários no hub ou no projeto selecionado poderão acessar os recursos da IA avançada.
|Os usuários no hub ou no projeto selecionado não poderão acessar os recursos da IA avançada.
|O conteúdo nesse escopo poderá ser usado para treinamento futuro da IA avançada.
|O conteúdo nesse escopo não será usado para o treinamento futuro da IA avançada a partir desse momento.
|Os projetos novos herdam a configuração do hub, a não ser que as configurações no nível do projeto permitam uma escolha diferente.
|Os projetos novos herdam a configuração do hub, a não ser que as configurações no nível do projeto permitam uma escolha diferente.
|As alterações podem levar até algumas horas para ter efeito.
|As alterações podem levar até algumas horas para ter efeito.
Observação: A desativação da IA avançada não altera retroativamente nem treina novamente modelos que foram treinados anteriormente.
Observação: Não há configuração separada para manter os recursos da IA avançada ativados e, ao mesmo tempo, impedir que o conteúdo do cliente seja usado para treinamento futuro da IA avançada.
As configurações da IA avançada podem ser aplicadas em diferentes níveis, dependendo do produto e da experiência do administrador.
Como administrador, é possível gerenciar as configurações da IA avançada na conta Autodesk para os hubs suportados.
A configuração do hub:
Controla o acesso aos recursos da IA avançada no hub.
Controla se o conteúdo do cliente nesse hub pode ser usado para treinamento futuro da IA avançada.
Passa a ser a configuração padrão para os novos projetos nesse hub.
Permite ativar ou desativar a substituição no nível do projeto. A substituição no nível do projeto permite que os administradores da conta e de projetos do hub usem configurações diferentes da IA avançada para projetos individuais, quando o produto oferecer esse suporte.
Alguns produtos da Autodesk oferecem suporte a configurações da IA avançada no nível do projeto.
Quando as configurações no nível do projeto têm suporte:
Os projetos podem usar uma configuração diferente da do hub principal.
Os administradores do projeto gerenciam a configuração na experiência do administrador local do produto.
Os novos projetos ainda herdam a configuração do hub por padrão.
A permissão para usar configurações de projeto diferentes é controlada por meio da opção Substituição no nível do projeto,
na mesma caixa de diálogo usada para definir a configuração padrão do hub.
Confirme se você tem as permissões de administrador necessárias para o hub.
Dependendo de sua organização, isso pode incluir:
Administrador principal.
Administrador secundário.
Outra função de administrador aprovada para o gerenciamento do hub.
Entre na conta Autodesk.
Acesse Produtos e serviços.
Selecione Hubs.
Localize o hub que você deseja atualizar.
Atualize a configuração usando um destes métodos:
Selecione um ou mais hubs e escolha Ações > Atualizar configurações da IA.
Selecione o menu Mais ações (...) para um hub individual e escolha Atualizar configurações da IA.
Analise o valor mostrado na coluna IA avançada:
Ativada por padrão para todos os projetos: a IA avançada está ativada para todos os projetos no hub.
Desativada por padrão para todos os projetos: a IA avançada está desativada para todos os projetos no hub.
Ativada por padrão, pode ser substituída: a IA avançada está ativada por padrão para todos os hubs, e os administradores podem permitir configurações diferentes para projetos individuais.
Desativada por padrão, pode ser substituída: a IA avançada está desativada e os administradores dos hubs podem permitir configurações diferentes para projetos individuais.
N/D: as configurações da IA avançada não estão disponíveis para o hub selecionado.
Desativada por padrão para todos os projetos (ícone de aviso): a IA avançada está desativada no nível da conta e não pode ser alterada pelos administradores.
Escolha se deseja permitir que os administradores dos hubs personalizem as configurações da IA avançada no nível do projeto com a Substituição no nível do projeto.
Escolha se deseja ativar a IA avançada por padrão ou desativá-la para todos os projetos.
Salve as alterações.
Também é possível selecionar vários hubs para aplicar a mesma configuração em massa.
As alterações podem levar até algumas horas para ter efeito.
Desativar a IA avançada para um hub ou projeto:
Remove o acesso aos recursos da IA avançada nesse escopo.
Impede que o conteúdo do cliente nesse escopo seja usado para o treinamento futuro da IA avançada a partir desse momento.
Isso se aplica somente ao hub ou escopo do projeto selecionado.
Desativar a IA avançada não:
Desativa os recursos da IA padrão.
Remove aprendizados de modelos treinados anteriormente.
Altera retroativamente modelos que já foram treinados.
Fornece retreinamento de modelos específicos do cliente.
Exclui modelos treinados anteriormente.
Cria um controle separado para uso do conteúdo do cliente, mantendo os recursos da IA avançada ativados.
Após alterar a configuração:
As alterações de acesso podem levar até algumas horas para ter efeito.
As experiências do produto podem ser atualizadas em momentos diferentes.
A propagação completa pode levar até algumas horas.
A IA avançada e a IA padrão são gerenciadas de forma diferente.
|Categoria do recurso
|Controlado por esta configuração
|Recursos da IA avançada
|Sim
|Recursos da IA padrão
|Não
Os recursos da IA padrão permanecem disponíveis mesmo quando a IA avançada está desativada.
O Autodesk Assistant é um recurso da IA padrão. Se o Autodesk Assistant tentar acessar um recurso de IA avançada em um hub ou projeto em que a IA avançada esteja desativada, esse recurso não estará disponível.
Ative ou desative a IA avançada no nível do hub e não permita a substituição no nível do projeto.
Os novos projetos herdam a configuração do hub automaticamente.
Se o produto não oferecer suporte às configurações no nível do projeto:
Permita a substituição no nível do projeto para o hub.
Abra a experiência do administrador local do produto.
Atualize a configuração do projeto separadamente.
Em seguida, o projeto poderá usar uma configuração diferente do hub principal.
As alterações podem levar até algumas horas para serem propagadas entre produtos e serviços.
Confirme:
Se o hub ou projeto correto foi atualizado.
Se o usuário pertence ao hub ou projeto esperado.
Se o produto oferece suporte à configuração que você alterou.
|Problema
|O que verificar
|Não é possível editar a configuração.
|Confirme se você tem a função de administrador necessária.
|A configuração não aparece.
|O hub ou o produto pode não oferecer suporte às configurações da IA avançada.
|Os usuários ainda terão acesso depois de desativar a IA avançada.
|Aguarde algumas horas para que as alterações sejam propagadas.
|Um projeto não pode usar uma configuração diferente.
|Confirme se a substituição no nível do projeto tem suporte e permissão para o hub.
|O Autodesk Assistant ainda aparece.
|O Autodesk Assistant é um recurso da IA padrão e permanece disponível.
O registro de atividades pode incluir eventos como:
Restrições da IA avançada no nível do sistema.
Alterações das configurações no nível do hub pelos administradores.
Exemplo de mensagens do registro de atividades:
O sistema desativou a IA avançada para todos os hubs e projetos nesta equipe.
James Fidler atualizou as configurações da IA avançada no hub X.
A configuração controla:
O acesso aos recursos da IA avançada.
Se o conteúdo do cliente no escopo selecionado pode ser usado para treinamento futuro da IA avançada.
Não. A configuração se aplica aos recursos da IA avançada como uma categoria.
Não. Não há controle separado para essas ações.
Não. As alterações podem levar até algumas horas para ter efeito.
Não. Os recursos da IA padrão permanecem disponíveis.
Não. Alterações no nível da conta nas configurações da IA avançada não estão disponíveis na conta Autodesk.
Não. Desativar a IA avançada não altera retroativamente nem treina novamente os modelos que foram treinados anteriormente.
Os novos projetos herdam a configuração do hub principal, a menos que as configurações no nível do projeto permitam uma escolha diferente.
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