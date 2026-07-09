Gerenciar configurações da IA avançada

As configurações da IA avançada permitem que os administradores controlem se os usuários em um hub ou projeto podem acessar os recursos da IA avançada. A configuração também controla se o conteúdo do cliente nesse escopo será usado para o treinamento futuro da IA avançada.

É possível gerenciar as configurações da IA avançada:

No nível do hub, na conta Autodesk

No nível do projeto, nas experiências de produtos suportados

As alterações podem levar até algumas horas para ter efeito.

Os recursos da IA padrão permanecem disponíveis e não são afetados por essa configuração.