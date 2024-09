Quando você faz login na Autodesk Account, pode ver Gerenciamento de usuários clássico em Gerenciamento de usuários. Se esse for o caso, significa que você tem produtos que se enquadram no processo clássico. Você também pode ver Por usuário, Por produto e Por grupo. Se esse for o caso, significa que você também tem produtos que se enquadram no processo de gerenciamento de usuários regular. Estas são algumas das diferenças entre os dois:

Gerenciamento de usuários clássico: Assinaturas são normalmente adquiridas por meio de um revendedor ou de um representante de vendas da Autodesk. Gerenciado por um gerente de contratos e um coordenador de software. O comprador da assinatura é inicialmente designado como Gerente de contratos, mas essa função pode ser reatribuída. O Gerente de contratos atribui um Coordenador de software para ajudar a gerenciar usuários. Administradores atribuem produtos somente por usuário.

Gerenciamento de usuários: Gerenciado por administradores principais, secundários e de SSO. Os administradores atribuem produtos por usuário, por produto ou por grupo.