Em alguns casos, você vê o botão Gerenciar ao selecionar uma assinatura de produto. Localize o número do pedido no e-mail de confirmação do pedido original e siga estas etapas:

Entre na sua conta e, no produto, clique em Gerenciar para abrir a página Procurar seu pedido. Digite o número do pedido e a senha do pedido. Clique em Pesquisar.

Observação: Se o número do pedido já estiver preenchido, talvez esses dados estejam incorretos. Verifique se o número do pedido coincide com aquele no seu e-mail de confirmação. Se você tiver esquecido a senha do seu pedido, clique no link de redefinição na parte inferior da página Procurar seu pedido. Clique em Gerenciar plano de renovação automática. Selecione Ativado para ativar a renovação automática ou Desativado para cancelar. As renovações são processadas na data de renovação.

Se você não conseguir acessar a página Procurar seu pedido em sua conta, use um dos links a seguir, o que seja adequado para a sua região. O link também pode ser acessado no e-mail de confirmação do pedido original.