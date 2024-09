O AutoCAD pode ser executado no Microsoft® Windows® e Apple® macOS®. Consulte os requisitos do sistema do AutoCAD para obter detalhes.



Cada assinatura do Autodesk AutoCAD inclui o AutoCAD na Web e para dispositivos móveis. O AutoCAD para dispositivos móveis pode ser executado no iOS, no Android e no Windows. Consulte os requisitos do sistema do AutoCAD para dispositivos móveis para obter detalhes da versão. O Autodesk AutoCAD na Web é compatível com o Google Chrome de 64 bits, o Mozilla Firefox de 64 bits e o Microsoft Edge de 64 bits no Windows ou Mac. Consulte os requisitos do sistema do AutoCAD na Web para obter detalhes da versão.