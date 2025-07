Visão geral do Flex

O Autodesk Flex é uma opção de pagamento conforme o uso que permite que você compre tokens com antecedência para acessar qualquer produto disponível com o Flex por uma tarifa diária. As taxas variam de acordo com o produto usado. O Flex é uma ótima opção para membros da equipe ou indivíduos que desejam experimentar um produto ou que só precisam de acesso ocasional. Após comprar tokens Flex, você pode atribuir usuários e especificar quais produtos eles podem acessar.