Na Autodesk, capacitamos estudantes, educadores e eternos aprendizes para que desenvolvam hoje as habilidades necessárias para ajudar a resolver os desafios mais prementes de projeto e engenharia do futuro. Com nosso amplo portfólio em projeto e tecnologia de fabricação, recursos e comunidade, buscamos apoiar aprendizes em todos os lugares para que tenham carreiras expressivas e impactem o planeta de forma positiva e duradoura.