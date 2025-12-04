GERENCIAMENTO DE CONTAS PARA ADMINISTRADORES

Introdução às APIs do APS

Para usar nossas APIs do APS, você configurará um espaço de trabalho que se conecte à sua cobrança. Isso funciona para acesso de nível gratuito e pago e garante que o uso da API seja rastreado adequadamente.

 

Para obter informações mais detalhadas sobre hubs de desenvolvedores e Autodesk Platform Services, confira este PDF (somente em inglês).

Conceitos-chave 

  • Equipe: o espaço da sua organização para assinaturas e cobrança.

  • Hub do desenvolvedor: espaço de trabalho para configurar o acesso, as credenciais e o ambiente da API. Cada hub do desenvolvedor se conecta a uma equipe.

Certifique-se de selecionar a equipe correta antes de criar um hub de desenvolvedor na conta da Autodesk Account. 

Casos de uso comuns

 

  1. Novo assinante – Quando você adquire o nível Gratuito ou Pago, uma equipe é criada e sua assinatura é atribuída automaticamente à equipe. 
  2. Já está gerenciando várias equipes – Se você for um admin (administrador principal ou secundário na sua conta da Autodesk Account) e gerenciar mais de uma equipe, será solicitado que atribua a assinatura a uma equipe específica após a compra. Também é possível criar uma nova equipe nesta etapa, se necessário.

Configuração de um hub do desenvolvedor

 

Depois que a assinatura da API for atribuída a uma equipe, crie um hub do desenvolvedor por meio da sua conta da Autodesk Account. Isso pode ser feito na conta da Autodesk Account -> Produtos e serviços -> Hubs. Depois que o hub do desenvolvedor é criado, você pode adicionar colegas de equipe ao hub e começar a criar aplicativos no Autodesk Platform Services.

  • Como comprador ou admin (administrador principal ou secundário na conta da Autodesk Account), você pode monitorar o saldo, o uso e os gastos das APIs na Autodesk Account. 

  • Como admin do hub ou desenvolvedor, você pode ver o uso da API no Autodesk Platform Services.  

Perguntas frequentes

Quem pode criar um hub de desenvolvedor?

O administrador da equipe, principal ou secundário, pode criar um hub do desenvolvedor. Se você não for administrador de equipe e precisar criar um hub de desenvolvedor, peça aos administradores da equipe para convidá-lo para a equipe e atribuí-lo como administrador secundário.

Um hub do desenvolvedor pode se conectar a várias equipes?

Não, o mapeamento é 1:1.

Pode haver vários hubs de desenvolvedor por equipe?

Não, só é possível criar um hub de desenvolvedor por equipe.

Posso alterar a equipe posteriormente?

Não há autoatendimento para alternar para uma equipe diferente para o hub do desenvolvedor. Você pode criar um novo hub de desenvolvedor para a outra equipe ou entrar em contato com a Autodesk para alterar a equipe. Como administrador do hub, você pode mover aplicativos entre hubs de desenvolvedor.

Quem vê o prompt de atribuição da equipe?

Somente o comprador das assinaturas do APS poderá atribuir assinaturas a uma equipe na página inicial da Autodesk Account se gerenciar várias equipes.

