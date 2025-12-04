Introdução às APIs do APS

Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Para usar nossas APIs do APS, você configurará um espaço de trabalho que se conecte à sua cobrança. Isso funciona para acesso de nível gratuito e pago e garante que o uso da API seja rastreado adequadamente.
Para obter informações mais detalhadas sobre hubs de desenvolvedores e Autodesk Platform Services, confira este PDF (somente em inglês).
Equipe: o espaço da sua organização para assinaturas e cobrança.
Hub do desenvolvedor: espaço de trabalho para configurar o acesso, as credenciais e o ambiente da API. Cada hub do desenvolvedor se conecta a uma equipe.
Certifique-se de selecionar a equipe correta antes de criar um hub de desenvolvedor na conta da Autodesk Account.
Depois que a assinatura da API for atribuída a uma equipe, crie um hub do desenvolvedor por meio da sua conta da Autodesk Account. Isso pode ser feito na conta da Autodesk Account -> Produtos e serviços -> Hubs. Depois que o hub do desenvolvedor é criado, você pode adicionar colegas de equipe ao hub e começar a criar aplicativos no Autodesk Platform Services.
Como comprador ou admin (administrador principal ou secundário na conta da Autodesk Account), você pode monitorar o saldo, o uso e os gastos das APIs na Autodesk Account.
Como admin do hub ou desenvolvedor, você pode ver o uso da API no Autodesk Platform Services.
O administrador da equipe, principal ou secundário, pode criar um hub do desenvolvedor. Se você não for administrador de equipe e precisar criar um hub de desenvolvedor, peça aos administradores da equipe para convidá-lo para a equipe e atribuí-lo como administrador secundário.
Não, o mapeamento é 1:1.
Não, só é possível criar um hub de desenvolvedor por equipe.
Não há autoatendimento para alternar para uma equipe diferente para o hub do desenvolvedor. Você pode criar um novo hub de desenvolvedor para a outra equipe ou entrar em contato com a Autodesk para alterar a equipe. Como administrador do hub, você pode mover aplicativos entre hubs de desenvolvedor.
Somente o comprador das assinaturas do APS poderá atribuir assinaturas a uma equipe na página inicial da Autodesk Account se gerenciar várias equipes.
