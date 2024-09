Todas as assinaturas de produtos vêm automaticamente com o plano Padrão, sem custo adicional.



Para atualizar para um plano Premium, compre o número de assinaturas do plano Premium correspondente às suas assinaturas de produtos. Verificaremos seu número atual de assinaturas de produtos elegíveis incluídas e forneceremos uma cotação.



Somente planos Premium de três anos: no caso de assinaturas de produtos adicionais adquiridas no período de três anos, você deverá comprar o mesmo número de assinaturas adicionais do plano Premium para manter o acesso aos benefícios do plano Premium relativos a essas assinaturas adicionais. As assinaturas adicionais de produtos podem ser adquiridas em qualquer data. Aguardaremos para fazer a correspondência com assinaturas adicionais do plano Premium no final de cada ano. Chamamos essa operação de ajuste de aniversário. Haverá um ajuste no final do primeiro e do segundo ano do seu contrato (ou seja, na data do 1º e do 2º aniversário do seu plano Premium). Durante esse tempo, você receberá uma notificação sobre o número de assinaturas do plano Premium que deverá adicionar para corresponder ao número de assinaturas de produtos adicionadas durante o ano. Observe que só podemos adicionar assinaturas do plano Premium durante o ajuste. Se você quiser reduzir suas assinaturas do plano Premium, poderá fazê-lo na próxima renovação. Nesse momento, você poderá ajustar o número de assinaturas do plano Premium adquirindo mais ou menos assinaturas, conforme suas necessidades. Para obter mais informações, visite a Autodesk Knowledge Network.



Entre em contato com seu representante Autodesk para obter informações sobre os Enterprise Business Agreements.