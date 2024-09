Para as páginas Uso de assentos, Uso de tokens e Exportação, os intervalos de tempo disponíveis para sua seleção são informados da seguinte forma:

Últimos 30 dias. Período de 30 dias corridos.

Período de 30 dias corridos. Últimos três meses. Trabalhos mais recentes totalmente concluídos (três meses).

Trabalhos mais recentes totalmente concluídos (três meses). Últimos seis meses. Trabalhos mais recentes totalmente concluídos (seis meses).

Trabalhos mais recentes totalmente concluídos (seis meses). Últimos nove meses. Trabalhos mais recentes totalmente concluídos (nove meses).

Trabalhos mais recentes totalmente concluídos (nove meses). Últimos 12 meses. Trabalhos mais recentes totalmente concluídos (12 meses).

Para o Relatório de uso, os intervalos de tempo contêm um seletor de data personalizado e cinco intervalos de datas predefinidos.

Observação: Em dados informados com base nas seleções de faixa para vários meses, o mês atual não está incluído. Use "Últimos 30 dias" para visualizar os dados do mês atual.

Dica: Com o recurso Exportar uso, é possível usar Todas as datas, uma opção de filtro de tempo adicional. Todas as datas permitem exportar o uso informado para assinaturas expiradas e ativas até a data do relatório.