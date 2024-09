Você tem o direito de acessar, atualizar, excluir, receber uma cópia ou restringir o uso dos seus dados pessoais. Quando processamos dados pessoais com base no seu consentimento, você tem o direito de revogar o seu consentimento a qualquer momento.

Faça login em sua conta para gerenciar seus dados pessoais e conteúdo utilizando nossos aplicativos. Você também pode excluir seus dados pessoais e encerrar sua conta. Caso não tenha uma conta na Autodesk, você poderá enviar uma solicitação de exclusão utilizando este formulário. Poderemos reter alguns dados sobre você para fins jurídicos e comerciais internos, como prevenção de fraude, de acordo com a legislação aplicável.

Para solicitar uma cópia dos dados pessoais da sua conta, envie este formulário. De acordo com a lei aplicável, podemos solicitar prova da sua identidade antes de cumprir sua solicitação e podemos requerer formas de verificação adicionais, dependendo da natureza das informações pessoais solicitadas.

Certas jurisdições conferem aos indivíduos direitos adicionais em relação aos seus dados pessoais. Dependendo de onde você vive ou da lei aplicável, você também pode ter o direito de:

Opor-se ao processamento dos seus dados pessoais;

Fazer com que efetuemos o bloqueio ou a anonimização de dados pessoais, conforme apropriado;

Receber uma cópia dos seus dados pessoais para transferi-los a terceiros;

Desativar o recebimento de certas comunicações de marketing direto;

Desativar certas divulgações das suas informações pessoais a terceiros;

Desativar propaganda direcionada;

Desativar a criação de perfis que possam ter efeitos legais ou outros efeitos significativos sobre você (Observe que nós não realizamos esse tipo de geração de perfil);

Não ter negado um produto ou serviço para exercício de seus direitos, embora você possa receber um nível diferente de serviço ou ser cobrado em preço ou taxa diferente, nos termos da lei aplicável;

Apresentar reclamação junto à autoridade de proteção de dados competente na jurisdição em que você vive;

Entrar com um recurso contra qualquer decisão que possamos tomar com relação às suas solicitações.

Esses direitos podem ser limitados, em algumas circunstâncias, por leis locais. Por exemplo, mesmo que você solicite a nós a exclusão de suas informações pessoais, é possível que precisemos retê-las para concluir transações que você tenha solicitado, para cumprir com nossas obrigações legais ou para outros fins comerciais específicos, conforme exigido ou permitido por lei. Para exercer os direitos que você possa ter, entre em contato conosco no endereço privacy.questions@autodesk.com.

Caso processemos dados pessoais em nome dos nossos clientes, podemos encaminhar a solicitação ao cliente em questão e cooperar com seu tratamento da solicitação, conforme os termos contratuais celebrados com este cliente.

Em jurisdições nas quais, quando exigido por lei, os sites da Autodesk reconhecem o Controle de Privacidade Global (GPC, Global Privacy Control) disponível em alguns navegadores da web. (Para obter mais informações sobre o GPC, como habilitá-lo e como usar um navegador ou extensão de navegador incorporando o sinal GPC, consulte https://globalprivacycontrol.org/.) Se seu navegador da web enviar esse sinal, a Autodesk não usará os dados pessoais coletados durante sua sessão de navegação para publicidade neste navegador. Se você também estiver conectado à sua conta Autodesk (Autodesk Account), a Autodesk excluirá você de outras formas de compartilhamento das suas informações para publicidade comportamental entre contextos.

Residentes da Califórnia, Colorado, Connecticut, Utah e Virginia, leiam a seção relevante “Direitos de Privacidade de acordo com a Legislação de Privacidade dos EUA” abaixo para informações e divulgações adicionais sobre seus direitos de acordo com as leis aplicáveis.

Indivíduos no Brasil, leiam as Perguntas frequentes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD FAQs) para obter informações adicionais sobre a LGPD e seus direitos perante a lei.

Indivíduos na China, Japão, Austrália, Singapura e Coreia do Sul, leiam as Perguntas frequentes regionais da Ásia-Pacífico para obter informações adicionais sobre a Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPL, Personal Information Protection Law) na China e sobre a Lei de Proteção de Informações Pessoais (APPI, Act on the Protection of Personal Information) no Japão, bem como informações sobre seus direitos segundo a lei.

Indivíduos no Canadá, leiam as Perguntas frequentes para o Canadá, incluindo informações sobre a Lei de Proteção de Informações Pessoais e Documentos Eletrônicos (PIPEDA, Personal Information Protection and Electronic Documents Act) e a Lei 25 em Quebec.