Muitas ferramentas tradicionais de IA podem parecer uma caixa preta, uma solução que funciona com um clique na qual você não tem muito controle sobre o resultado. O Flow Studio é diferente. Ele foi projetado para trabalhar com você, e não apenas para você. O Flow Studio oferece IA direcionável e controlável que coloca você no comando. É você quem orienta o processo, refina os resultados e molda o resultado final para que ele seja um reflexo real da sua visão criativa. Não é uma simples questão de pressionar um botão e esperar pelo melhor, trata-se de ter as ferramentas certas para dar vida às suas ideias, com a IA como seu facilitador criativo.