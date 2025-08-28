Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
O Autodesk Flow Studio (antigo Wonder Studio) é um conjunto de ferramentas 3D com IA na nuvem que transforma filmagens de ação ao vivo em cenas editáveis de computação gráfica, sem exigir configurações complexas. Conte as histórias que você sempre imaginou com uma IA rápida, acessível e totalmente sob o seu controle.
Crie no ritmo das suas ideias com ferramentas de IA que aceleram seu fluxo de trabalho sem comprometer a criatividade.
Mantenha o controle com elementos exportáveis e editáveis que você pode ajustar quadro a quadro.
Finalize nas ferramentas que você já conhece com uma integração perfeita ao Maya, Blender, Unreal Engine e USD.
De curtas independentes a épicos cinematográficos, ferramentas de efeitos visuais de última geração agora estão ao seu alcance, sem exigir equipamentos especializados e sem barreiras.
Direcionável, editável e nunca engessada – feita para apoiar os artistas, não para substituí-los.
Acelere a produção com ferramentas que eliminam atritos e se integram perfeitamente ao seu canal de processamento criativo, desde conteúdo digital até trabalhos em escala de estúdio.
Free
Para criadores curiosos que estão explorando efeitos visuais com IA para elevar suas narrativas sem nenhum custo. Não é necessário cartão de crédito.
Para criadores que estão prontos para desbloquear recursos avançados de IA e dar vida a projetos com maior flexibilidade.
Para criadores e pequenas equipes que precisam de mais opções de exportação e prototipagem rápida: comprove o valor rapidamente e expanda com confiança.
Para equipes grandes que produzem em ampla escala: desbloqueie todos os recursos para oferecer suporte a projetos complexos e prontos para produção.
Entre em contato com a equipe de vendas para obter informações sobre preços
Para estúdios e organizações que precisam de níveis precisos de escalabilidade, segurança, controle e flexibilidade para oferecer suporte a canais de processamento de alto volume e precisão.
Seja qual for o tamanho do seu projeto e da sua equipe, a interface intuitiva do Flow Studio permite que os artistas trabalhem naquilo que fazem de melhor: criar. Carregue filmagens, digitalize quadros e atribua rapidamente personagens de computação gráfica a atores ao vivo que você gostaria de integrar. E crie filmagens exclusivas que são automaticamente iluminadas, animadas e compostas.
Integre personagens de computação gráfica a atores ao vivo e capture perfeitamente os movimentos faciais, corporais e das mãos com a tecnologia de captura de movimentos com IA do Flow Studio.
Obtenha dados completos de captura de movimento para o seu projeto nos formatos USD ou FBX, com redirecionamento avançado de ossos de personagens e animações prontas para exportação.
Transforme qualquer sequência de vídeo em uma cena animada em 3D com a inovadora tecnologia Video to 3D Scene da Wonder Animation.
Filme e edite sequências com vários cortes e tomadas e, em seguida, use a IA para reconstruir a cena em um espaço 3D e corresponder a posição e o movimento da relação de cada câmera com os personagens e o ambiente.
Exporte exatamente o que você precisa para aprimorar seu trabalho — obtenha os elementos certos para qualquer tarefa criativa, incluindo:
Adicione facilmente retoques de acabamento ao seu trabalho, exportando facilmente os resultados para a ferramenta com a qual você já está familiarizado. Melhore a colaboração com padrões abertos integrados, como o Universal Scene Description (USD) (inglês), e permita um intercâmbio de dados suave entre ferramentas 3D profissionais, como o Maya, o Blender e a Unreal Engine, para exportações simplificadas de alta qualidade.
Aumente a eficiência e libere suas máquinas para trabalhos mais criativos com a tecnologia de renderização baseada na nuvem do Flow Studio. Envie vários trabalhos de renderização para a nuvem e continue a trabalhar em outros projetos simultaneamente, reduzindo significativamente o tempo de inatividade para que os artistas possam entregar resultados criativos com mais rapidez.
Junte-se a uma comunidade cada vez maior de contadores de histórias, artistas 3D e cineastas que usam o Flow Studio para criar, experimentar e evoluir juntos. Venha se divertir com a gente.
— Dean Hughes, fotógrafo e editor da Corridor Digital
— Juan Carlos Galindo, diretor de novas tecnologias do Boxel Studio
A Autodesk AI foi desenvolvida para artistas e criadores que desejam se mover mais rápido, sem perder o controle de sua visão. Seja para apresentar um projeto, dar forma a tomadas com efeitos visuais ou buscar inspiração, a tecnologia avançada de IA do Flow Studio permite que você crie com intenção e foco na sua paixão por contar histórias.
Crie cenas e personagens espetaculares para cinema, TV e jogos.
Todas as ferramentas criativas de que você precisa para construir um canal de processamento poderoso e escalável gastando menos, incluindo cinco licenças do Arnold, 15 vezes mais potência de simulação, novos recursos exclusivos de simulação de multidões e captura de movimento com IA.
Com a tecnologia Autodesk AI, o Flow Studio (antigo Wonder Studio) é um conjunto de ferramentas 3D na nuvem que transforma filmagens de ação ao vivo em cenas de computação gráfica editáveis sem a necessidade de configurações complexas.
Ele gera automaticamente elementos essenciais de exportação, como dados de captura de movimento, acompanhamento de câmera, máscaras alfa, clean plates e passagens de personagens, prontos para uso em ferramentas 3D como o Autodesk Maya, o Blender, o Unreal e o Autodesk 3ds Max via USD.
O Flow Studio permite que você conte as histórias que sempre imaginou com uma IA rápida, acessível e totalmente sob o seu controle.
O Flow Studio oferece um nível gratuito para criadores curiosos que estão explorando efeitos visuais com IA para elevar suas narrativas. Você pode obter o Flow Studio gratuitamente acessando a Página de comparação e clicando em "Acesse gratuitamente".
O Flow Studio usa um sistema de créditos, dando a você a liberdade de usar seu assinatura da maneira que quiser. Todos os meses, você recebe um número definido de créditos com base no seu plano, que podem ser gastos em diferentes tipos de projeto, como AI Motion Capture, Live Action ou Animation/Video to 3D Scene.
Cada processo utiliza um determinado número de créditos por segundo. Com os créditos são redefinidos todos os meses, não deixe de usá-los antes que expirem! Para ver quantos créditos estão incluídos em cada plano, confira a Página de comparação.
O acompanhamento de câmera analisa as filmagens de vídeo para determinar o movimento do câmera real no espaço 3D, permitindo o posicionamento preciso de objetos, atores ou efeitos 3D dentro de uma cena. O acompanhamento de movimento, por outro lado, segue o movimento de atores ou elementos específicos dentro de um vídeo. Enquanto o acompanhamento de câmera reconstrói um caminho de câmera virtual, o acompanhamento de movimento anexa gráficos ou efeitos a alvos em movimento.
O Flow Studio oferece uma ampla variedade de ferramentas com IA projetadas para acelerar seu processo criativo. Os principais recursos incluem: captura de movimento sem marcadores, a tecnologia Video to 3D Scene e a geração automática de elementos essenciais, como acompanhamento de câmera, clean plates, máscaras alfa e passagens de personagens.
Tudo está pronto para ser exportado para as suas ferramentas 3D preferidas, como o Maya, o Blender ou a Unreal, para que você possa aprimorar e desenvolver facilmente seu trabalho com total controle criativo.
Alguns recursos da Autodesk AI não aproveitam o aprendizado de máquina e, portanto, não exigem dados para treinamento dos modelos subjacentes. Quando um recurso de IA requer dados para treinamento, a Autodesk usa diferentes fontes de dados dependendo do recurso. Você pode saber mais sobre se um recurso do Autodesk AI se baseia em machine learning e quais fontes de dados são usadas para treinamento no cartão de transparência de IA do recurso, localizado na seção Trusted AI do Autodesk Trust Center (inglês). Observação: haverá cartões de transparência adicionais em breve.
Muitas ferramentas tradicionais de IA podem parecer uma caixa preta, uma solução que funciona com um clique na qual você não tem muito controle sobre o resultado. O Flow Studio é diferente. Ele foi projetado para trabalhar com você, e não apenas para você. O Flow Studio oferece IA direcionável e controlável que coloca você no comando. É você quem orienta o processo, refina os resultados e molda o resultado final para que ele seja um reflexo real da sua visão criativa. Não é uma simples questão de pressionar um botão e esperar pelo melhor, trata-se de ter as ferramentas certas para dar vida às suas ideias, com a IA como seu facilitador criativo.