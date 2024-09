Os administradores principais podem solicitar notificações sobre usuários que não estão executando produtos atribuídos ativamente. No recurso Notificações de Uso da Autodesk Account, os administradores especificam opções de programação para receber notificações automáticas por e-mail sobre inatividade do usuário. Com base no que aprendem com essas notificações, os administradores principais e secundários podem acessar o Relatório de Uso para cancelar a atribuição de usuários inativos.

Observação: Os dados inativos do usuário só estão disponíveis para assinaturas em um plano Standard ou Premium.

Para configurar notificações de uso:

Entre em sua Autodesk Account em manage.autodesk.com. Em Relatórios, selecione Notificações de Uso. Na janela Notificações de Uso, clique em Configurar. Selecione as opções de programação de notificação que você deseja: No calendário, selecione a data em que você deseja que a Autodesk comece a enviar e-mails de notificação de uso.

Selecione a frequência com que você deseja receber e-mails de notificação. Você pode optar por receber e-mails semanais, quinzenais, mensais ou a cada três meses.

Selecione um intervalo de datas inativo. Você pode optar por ver relatórios de usuários inativos durante os últimos: trinta dias, três meses, seis meses, nove meses ou um ano. Clique em Ativar. Uma mensagem indica que as notificações de usuário inativas foram ativadas.

Para editar notificações de uso:

Na janela Notificações de Uso, clique em Editar. Altere a data de início, a frequência ou o intervalo de datas. Clique em Salvar. Uma mensagem indica que as alterações foram salvas.

Para desativar as notificações de uso:



Na janela Notificações de Uso, alterne a opção para a posição "desativada". Uma mensagem confirmará que as Notificações de Uso foram desativadas.

Para cancelar a atribuição de usuários inativos:

Quando receber uma notificação por e-mail sobre usuários inativos, você verá um botão com a legenda "Exibir usuários inativos". (Você só verá esse botão se tiver usuários inativos.)

Clique em Exibir Usuários Inativos para abrir o Relatório de Uso, pré-filtrado para mostrar somente os usuários inativos. Marque as caixas ao lado dos usuários que você deseja cancelar a atribuição. Na mensagem que aparece, clique em Cancelar Atribuição. Na janela de confirmação Cancelar Atribuição que aparece, clique em Cancelar Atribuição.

Observação: Você também pode ir diretamente para o Relatório de Uso na sua conta para cancelar a atribuição de usuários. Neste caso, a listagem não será automaticamente filtrada para usuários inativos.