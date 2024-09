A possibilidade de uso do software Autodesk em ambiente virtual depende do produto, da forma de aquisição e da autorização de virtualização especificada nos termos de uso desse plano de compra. Verifique nos requisitos do sistema do seu software se ele pode ser executado em ambiente virtual. Para verificar se o seu software é elegível ao uso em ambiente virtual, consulte os termos de acesso e uso do seu plano de compra.

Esses planos de compra permitem alguma forma de virtualização:

Assinatura de usuário nomeado, Autodesk Flex ou Enterprise Business Agreement . Os administradores podem implantar o software para que um usuário atribuído possa acessá-lo em vários dispositivos, mas somente um usuário autorizado pode acessar uma única licença de cada vez. As assinaturas de usuário único requerem que os usuários façam login para autorizar o acesso ao software.

Observação : Se o seu ambiente virtual não retém o endereço MAC de um usuário ao reiniciar, a cada sessão o usuário precisa efetuar login para acessar o software.

Servidores de licença de rede, componentes de servidor ou de produtos com base em servidor. É possível virtualizar componentes de servidor no local, em sua própria WAN, ou em outro local, por meio de um provedor de nuvem de terceiros. Se você escolher uma opção fora do local, verifique se: o software hospedado está protegido corretamente pelo provedor de nuvem de terceiros. é possível controlar o acesso e o uso do software hospedado remotamente.



Política de virtualização por tipo de compra