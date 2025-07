Planos de aprendizagem

Uma das chaves para o sucesso da sua equipe é a capacidade de se manter atualizada com o conhecimento sobre produtos e tecnologias relacionados aos seus objetivos estratégicos. Se você for um administrador com um Plano de Sucesso dos Negócios da Autodesk, poderá criar planos de aprendizado diretamente no Centro de Sucesso da sua conta da Autodesk Account. Você elabora seu plano escolhendo tutoriais, listas selecionadas, módulos, coleções e outros itens do catálogo de conteúdo de aprendizagem sob demanda da Autodesk. Em seguida, você atribui os membros de sua equipe ao plano. Os membros atribuídos receberão um e-mail notificando-os sobre o plano de aprendizagem e convidando-os a consumir o conteúdo no site de aprendizado da Autodesk. Você poderá acompanhar o progresso deles no Centro de Sucesso.