A política de funções do usuário permite designar usuários como um usuário externo ou um usuário independente.
Um usuário externo é alguém de fora da sua organização, como um contratado ou fornecedor, que precisa de acesso aos produtos ou serviços da Autodesk. Anteriormente chamada de usuário convidado, essa função garante uma colaboração segura sem expor recursos internos confidenciais.
Você pode decidir qual política se aplica aos seus usuários externos, seja pelas configurações padrão no gerenciamento de usuários ou por regras baseadas em nomes de domínio. Isso ajuda a controlar se alguém é tratado como um usuário externo ou um usuário padrão, simplificando o gerenciamento do acesso de forma segura e transparente.
Quando você usa a política padrão baseada no gerenciamento de usuários, qualquer pessoa adicionada à sua equipe por meio de um produto de colaboração em nuvem da Autodesk, como o Autodesk BIM Collaborate Pro, o Autodesk Build ou o Autodesk Takeoff, é automaticamente definida como um usuário externo na conta da Autodesk Account.
Se você optar por usar regras baseadas em domínio, poderá configurar uma lista de domínios de e-mail aprovados para sua equipe. Isso permite gerenciar automaticamente quem é considerado um usuário padrão ou externo. Qualquer pessoa adicionada com um e-mail de um domínio aprovado será atribuída como usuário padrão, enquanto os usuários com e-mails de outros domínios serão automaticamente definidos como usuários externos.
Para alterar a função dos usuários que não se alinham com sua política baseada em domínio, consulte Exibir exceções da política de funções do usuário.
Observação: inclua o domínio para acesso único (SSO) ou a sincronização de diretórios de sua organização nas regras baseadas em domínio. Isso garante que os membros da equipe que usam SSO sejam automaticamente reconhecidos como usuários padrão.
Observação: se você configurar uma regra de domínio, os usuários existentes na equipe manterão suas funções existentes. Se algum usuário existente não atender à política de domínio, ele será marcado como exceção. Consulte Exibir exceções da política de funções do usuário.
É possível remover domínios a qualquer momento. Ao remover domínios, pelo menos um deve permanecer.
Observação: os usuários existentes com o domínio removido serão marcados como exceções. Consulte Exibir exceções da política de funções do usuário.
Você pode analisar e alterar os usuários que não se alinham à sua política baseada em domínio. Comparar a função atual com a função esperada.
É possível filtrar usuários para ver todas as funções ou apenas aqueles com a função de usuário padrão ou a função de usuário externo.
Observação: ao selecionar vários usuários de uma só vez, você precisará atribuir a eles a mesma nova função.
Você verá alertas em sua conta sempre que um usuário não seguir suas regras baseadas em domínio.
Você verá um sinal de aviso nos detalhes de um usuário se a função dele não seguir suas regras baseadas em domínio. Isso significa que a regra com base no domínio está ativada e o usuário é uma exceção. Para alterar a função de um usuário, clique em alterar função ou acesse as configurações da equipe para ver todas as exceções de funções do usuário.
Quando você altera a função de um usuário para corresponder à sua regra de domínio, verá uma mensagem informando que a função dele é uma exceção no momento. Se você deseja que esse usuário siga as regras de domínio, selecioneDesfazer exceção.
Se você alterar a função de um usuário que segue as regras de domínio, verá uma mensagem informando que essa atualização criará uma exceção. Altere a função se não quiser que o usuário siga sua política de domínio. Para remover a exceção, acesse os detalhes do usuário ou as configurações da equipe para exibir todas as exceções.
Se você aplicar a política padrão baseada no gerenciamento de usuários, o sistema adicionará usuários da sincronização de acesso único (SSO) ou Active Directory (AD) como usuários padrão. Se você ativar a política baseada em domínio, o sistema adicionará usuários de sincronização do SSO ou do AD como usuários padrão somente se o domínio deles corresponder à sua política. Se o domínio não corresponder, o sistema os adicionará como usuários externos.
Exemplo: se você ativar a regra de usuário externo com base no domínio e incluir somente o domínio cba.net, mas o domínio do SSO ou do AD for abc.net, o sistema adicionará os usuários sincronizados por meio do SSO ou do AD como usuários externos no gerenciamento de usuários.
Você não verá alterações nas funções de usuário existentes. Os usuários cujas funções não se alinham com a política baseada em domínio aparecem como exceções. Vá para asconfigurações da equipe para visualizar as exceções.
Agora chamamos os usuários convidados de "usuários externos". Não é necessário alterar a forma como você trabalha, apenas o nome foi alterado.
Não, essa alteração não afetará suas atribuições de produtos padrão. Estamos apenas renomeando usuários convidados para usuários externos. Você atribuirá produtos da mesma forma que antes.
Sim, você pode ver quais usuários são externos em seus relatórios de uso.
Você pode gerenciar exceções de função do usuário com base no domínio no menuexibir exceções ou atualizando a função na página de detalhes do usuário. Para obter mais informações, acesseDesignar usuários externos.
Se você adicionar um usuário cujo domínio de e-mail não esteja na política de domínio, a Autodesk marcará esse usuário como externo. Isso acontece se você adicionar o usuário por meio de um produto de colaboração em nuvem da Autodesk ou diretamente no gerenciamento de usuários da conta da Autodesk Account. Sempre seguimos sua política de domínio ao definir funções de usuário.
