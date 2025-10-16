A política de funções do usuário permite designar usuários como um usuário externo ou um usuário independente.

Um usuário externo é alguém de fora da sua organização, como um contratado ou fornecedor, que precisa de acesso aos produtos ou serviços da Autodesk. Anteriormente chamada de usuário convidado, essa função garante uma colaboração segura sem expor recursos internos confidenciais.

Você pode decidir qual política se aplica aos seus usuários externos, seja pelas configurações padrão no gerenciamento de usuários ou por regras baseadas em nomes de domínio. Isso ajuda a controlar se alguém é tratado como um usuário externo ou um usuário padrão, simplificando o gerenciamento do acesso de forma segura e transparente.