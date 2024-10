Somente gerentes de contrato podem atualizar as informações do revendedor. O novo revendedor deve ser um parceiro ativo da Autodesk.

Se você mudar de revendedor antes do fim do período de uma assinatura, solicite a atualização da sua conta, inserindo o número da conta do novo revendedor (CSN).

Se houver vários revendedores, essa atualização substituirá todas as informações do revendedor. Se houver vários revendedores e apenas um for atualizado, entre em contato com o suporte.