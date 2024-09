O Flow Production Tracking (o antigo ShotGrid) é uma ferramenta de gerenciamento de produção especializada no controle de prazos, no gerenciamento de recursos como funcionários e orçamentos e em procedimentos de revisão. O Autodesk Flow Capture (o antigo Moxion) é uma ferramenta para revisão e dailies digitais com base na nuvem. Sua principal função é capturar e transmitir com segurança os dados de câmera no set para a nuvem para revisão.