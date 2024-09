Em vez de atribuir seus usuários a produtos individualmente, a Autodesk Account permite que você organize os usuários em grupos e atribua acesso aos mesmos produtos para todos eles. Além disso, é possível criar grupos que correspondam a funções especializadas. Por exemplo, você pode atribuir o AutoCAD e o Revit a um grupo chamado Arquitetos. Ou pode atribuir o Civil 3D e o Navisworks Manage a um grupo de engenheiros civis.

Depois de configurar um grupo, você poderá rastrear os dados de uso dele no relatório de uso (em Relatórios, selecione Relatório de uso). Isso ajudará você a entender os padrões de uso para tomar decisões informadas e gerenciar com confiança as atribuições de produtos.​ Ao revisar os dados de uso, você pode:

Ganhar confiança de que você está atribuindo os produtos certos aos seus grupos. Por exemplo, se a maioria das pessoas em um grupo não estiver usando um produto, você poderá removê-lo da atribuição padrão do grupo para reduzir seus custos.

Dimensione sua análise de relatórios visualizando o uso entre grupos semelhantes de usuários para identificar tendências com mais facilidade.

É importante entender que, na Autodesk Account, grupos são diferentes de equipes. Por padrão, você tem automaticamente uma equipe na sua conta, que engloba todos os seus usuários e assinaturas da Autodesk. Você cria grupos dentro de uma equipe. Se houver equipes adicionais, esses grupos não serão compartilhados pelas outras equipes, mesmo que eles tenham os mesmos usuários em equipes diferentes. Para saber mais sobre equipes, consulte Gerenciar equipes.

Observação: Os grupos não são suportados no Gerenciamento de usuários clássico. Além disso, você não pode adicionar o Autodesk Construction Cloud (ACC), BIM ou ofertas Flow Production Tracking a grupos.

Para cada um dos procedimentos a seguir, primeiro entre na Autodesk Account em manage.autodesk.com.