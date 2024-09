Com relatórios de uso de assentos, os administradores podem ver quais usuários têm produtos atribuídos e monitorar sua frequência de uso. Com essas informações, os administradores podem otimizar atribuições de assentos e decisões de compra. Relatórios de uso de assentos estão disponíveis somente para produtos com acesso de usuário único e medem apenas a atividade dos usuários conectados à Internet.

O resumo de uso de assentos monitora o seguinte:

Total de usuários : pessoas na sua equipe que abriram e usaram produtos

Total de produtos : produtos atribuídos que foram usados

Total de assentos: assentos de assinatura para produtos com acesso de usuário único

Observação: Os dados são protegidos pelos princípios de privacidade da Autodesk e são usados somente para os fins para os quais foram coletados. Para obter mais informações, consulte a Declaração de privacidade da Autodesk (Inglês).