Coaching especializado

Depois que você enviar sua solicitação para uma sessão de coaching, o Especialista em Conta Técnica (TAS, na sigla em inglês) atribuído da Autodesk entrará em contato com você para agendar uma chamada de descoberta inicial. Durante a chamada, você discutirá os resultados desejados da sessão de coaching, e o TAS determinará o escopo do conteúdo a ser entregue. Depois que o TAS agendar a sessão de coaching, você a verá listada no Centro de Sucesso, no qual você inscreverá os membros da equipe para participar da sessão. Os membros da sua equipe receberão um e-mail com todas as informações necessárias para participar da sessão de coaching.

Quando a sessão de coaching tiver sido concluída, você verá informações sobre ela no Centro de Sucesso, em que poderá acompanhar a participação e os tópicos abordados.