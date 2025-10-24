Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
É possível definir qualquer usuário (exceto um administrador principal ou secundário) como usuário externo no Gerenciamento de usuários. Normalmente, você faz isso para pessoas que não são funcionários, como empreiteiros ou fornecedores.
Observação: por padrão, os usuários adicionados automaticamente de um hub à sua equipe por meio de um produto integrado de colaboração na nuvem (como o Autodesk BIM Collaborate Pro, o Autodesk Build ou o Autodesk Takeoff) são designados como usuários externos.
Nas configurações da equipe, é possível criar regras de usuário com base no domínio que gerenciam automaticamente quem é considerado um usuário padrão ou externo. Para definir usuários externos por política, ative usuários externos com base no domínio nas configurações da equipe.
Para obter etapas detalhadas sobre como gerenciar regras de usuário orientadas por domínio, consulte gerenciar política de funções do usuário.
