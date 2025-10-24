É possível definir qualquer usuário (exceto um administrador principal ou secundário) como usuário externo no Gerenciamento de usuários. Normalmente, você faz isso para pessoas que não são funcionários, como empreiteiros ou fornecedores.

Observação: por padrão, os usuários adicionados automaticamente de um hub à sua equipe por meio de um produto integrado de colaboração na nuvem (como o Autodesk BIM Collaborate Pro, o Autodesk Build ou o Autodesk Takeoff) são designados como usuários externos.