Os administradores que gerenciam produtos na nuvem, como o Autodesk Construction Cloud, o BIM 360 ou o Flow Production Tracking, usam hubs para gerenciar o acesso de usuários a fluxos de trabalho de projetos e colaboração. Um hub é um local onde as equipes acessam o software, armazenam dados e colaboram em projetos de qualquer lugar.

Como administrador primário ou secundário com uma assinatura ativa, você pode visualizar todos os hubs associados à sua equipe da Autodesk na página Conta da Autodesk > Produtos e serviços > Hubs. O suporte para nossos diferentes produtos na nuvem da Autodesk está sendo gradualmente adicionado à página Hubs. Mesmo que você possa visualizar um hub associado à sua equipe, não será possível gerenciá-lo até que você seja adicionado como administrador da conta do hub. Para obter acesso, entre em contato com o administrador do hub.

Observação: Os usuários que você adiciona a um hub serão adicionados à sua equipe como usuários convidados se ainda não estiverem na equipe com outra função.

Dica: Mantenha os usuários convidados na lista de usuários da sua equipe para permitir que eles visualizem seus projetos em vários hubs do software Autodesk.

Na página Hubs, é possível:

Visualizar hubs em um local

Compreender o ecossistema de hubs para as equipes deles

Reduzir a necessidade de entrar em contato com o suporte da Autodesk para entender como trabalhar com hubs

Observação: Se um usuário parar de colaborar em um hub ou projeto do ACC ou do BIM 360, primeiro remova esse usuário do hub do ACC ou do BIM 360 e depois remova-o da sua equipe. Isso garantirá que a remoção persista. Consulte Adicionar e remover usuários.