Com a assinatura da Autodesk®, os clientes podem maximizar o poder das suas ferramentas de projeto, com acesso às versões mais recentes de software e também a benefícios em nuvem do Autodesk® 360, suporte técnico e direitos de licenciamento flexíveis.

As versões mais recentes do software asseguram ao cliente as mais recentes ferramentas de projeto para o seu trabalho. Com o armazenamento na nuvem ampliado do A360, maior capacidade de computação e acesso a vários serviços em nuvem, os clientes com assinatura da Autodesk podem aumentar sua mobilidade, agilizar a colaboração e usar o poder de computação praticamente infinito da nuvem para visualizar, simular e compartilhar mais opções de projeto. O suporte técnico ajuda os clientes com assinatura da Autodesk a resolver problemas rapidamente, e os direitos de licenciamento flexíveis lhes permitem usar versões anteriores do seu software, além da atual, instalando-as em computadores domésticos e do escritório.