GERENCIAMENTO DE CONTAS PARA ADMINISTRADORES

Uso de recursos e de APIs

O Uso de recursos e de APIs na conta da Autodesk Account mostra os saldos em tempo real e os dados de uso dos recursos (itens usados em assinaturas baseadas em capacidade) e das APIs. Saiba mais sobre as Assinaturas baseadas em capacidade (inglês).

Visão geral

 

O painel Uso de recursos e de APIs fornece uma visão centralizada dos saldos em tempo real de todos os recursos de uma equipe. Ele ajuda os administradores da conta da Autodesk Account (principal, secundário, SSO) a monitorar o consumo, planejar renovações e evitar interrupções de serviço. Cada recurso aparece em um formato de cartão com os seguintes detalhes:
  • Saldo disponível: mostra as unidades restantes comparadas ao total da compra (por exemplo, 140 de 150 disponíveis).
  • Capacidade total adquirida: exibe o total de unidades adquiridas para o produto (por exemplo, 60.000 unidades).
  • Informações de expiração e atualização do saldo: destaca quando o acesso termina ou quando os saldos atualizam (por exemplo, termina em 30 dias, atualiza em 12 dias).

Todos os recursos, incluindo as APIs, são agrupados no nível da equipe. Por exemplo, se 1.000 recursos estiverem disponíveis para o Info360 Asset na equipe A, os usuários com acesso completo nessa equipe poderão acessá-los por ordem de chegada.

 

Painel mostrando o uso de produtos baseados em capacidade e API.

Saldo da API

 

A medida da cobrança de cada unidade de API é uma unidade de cobrança. Cada unidade cobrada equivale a um valor fixo de uso da API.

 

Para assinantes do nível gratuito, não há custo para unidades de cobrança. O saldo da API é atualizado quando uma unidade completa é usada. Por exemplo, se 1 unidade corresponde a 20 minutos de processamento, o saldo é atualizado após 20 minutos de uso.

 

Os assinantes de nível pago não receberão cobrança de tokens por unidades parciais. Por exemplo, se você usar apenas 10 minutos de processamento em um ciclo de cobrança e a unidade de cobrança corresponder a 20 minutos, você não será cobrado. Os 10 minutos usados serão transferidos para o próximo ciclo de cobrança.

 

Se você tiver uma combinação de tipos de assinatura na mesma equipe, o sistema calculará o uso da API nesta ordem:

  1. Nível gratuito
  2. Token Flex (EBA)
  3. Flex
  4. Pagamento conforme o uso

Uso da API e detalhamento do uso

 

Essas seções mostram o uso real, não as unidades cobradas. Observe que:

  • Os dados de uso são baseados no Tempo Universal Coordenado (UTC).
  • Os dados de uso são atualizados com atraso, normalmente alguns minutos, mas a atualização pode levar até 30 minutos. Se você não vir as chamadas de API mais recentes refletidas, aguarde um pouco e atualize a página.
  • No relatório, estão disponíveis até 24 meses de dados históricos.

Pagamento conforme o uso

 

Quando você assina o Pagamento conforme o uso:

  • Você é responsável por manter as informações do método de pagamento atualizadas. No final de cada ciclo de cobrança, você, como comprador, receberá uma fatura das cobranças automáticas usando o método de pagamento salvo.
  • Seu ciclo de cobrança é baseado na geolocalização ou no fuso horário capturado no momento da compra. Por exemplo, se você comprar em 15 de julho, seu primeiro ciclo de cobrança será de 15 de julho a 14 de agosto. As datas do ciclo de cobrança podem ser diferentes do fuso horário (UTC) usado para rastrear o uso da API.
  • As cobranças na fatura são baseadas no número de unidades de cobrança usadas. Qualquer uso que não completar uma unidade de cobrança inteira será transferido para o próximo ciclo de cobrança.

