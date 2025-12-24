A medida da cobrança de cada unidade de API é uma unidade de cobrança. Cada unidade cobrada equivale a um valor fixo de uso da API.

Para assinantes do nível gratuito, não há custo para unidades de cobrança. O saldo da API é atualizado quando uma unidade completa é usada. Por exemplo, se 1 unidade corresponde a 20 minutos de processamento, o saldo é atualizado após 20 minutos de uso.

Os assinantes de nível pago não receberão cobrança de tokens por unidades parciais. Por exemplo, se você usar apenas 10 minutos de processamento em um ciclo de cobrança e a unidade de cobrança corresponder a 20 minutos, você não será cobrado. Os 10 minutos usados serão transferidos para o próximo ciclo de cobrança.

Se você tiver uma combinação de tipos de assinatura na mesma equipe, o sistema calculará o uso da API nesta ordem: