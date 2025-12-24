Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
O Uso de recursos e de APIs na conta da Autodesk Account mostra os saldos em tempo real e os dados de uso dos recursos (itens usados em assinaturas baseadas em capacidade) e das APIs. Saiba mais sobre as Assinaturas baseadas em capacidade (inglês).
Todos os recursos, incluindo as APIs, são agrupados no nível da equipe. Por exemplo, se 1.000 recursos estiverem disponíveis para o Info360 Asset na equipe A, os usuários com acesso completo nessa equipe poderão acessá-los por ordem de chegada.
A medida da cobrança de cada unidade de API é uma unidade de cobrança. Cada unidade cobrada equivale a um valor fixo de uso da API.
Para assinantes do nível gratuito, não há custo para unidades de cobrança. O saldo da API é atualizado quando uma unidade completa é usada. Por exemplo, se 1 unidade corresponde a 20 minutos de processamento, o saldo é atualizado após 20 minutos de uso.
Os assinantes de nível pago não receberão cobrança de tokens por unidades parciais. Por exemplo, se você usar apenas 10 minutos de processamento em um ciclo de cobrança e a unidade de cobrança corresponder a 20 minutos, você não será cobrado. Os 10 minutos usados serão transferidos para o próximo ciclo de cobrança.
Se você tiver uma combinação de tipos de assinatura na mesma equipe, o sistema calculará o uso da API nesta ordem:
Essas seções mostram o uso real, não as unidades cobradas. Observe que:
Quando você assina o Pagamento conforme o uso:
