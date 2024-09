Na Autodesk Account, a criação de equipes pode ser útil quando sua empresa tem várias empresas ou organizações que não estão relacionadas, mas você deseja adquirir assinaturas centralmente para toda a organização. Se você for o comprador e administrador de mais de uma equipe, deverá atribuir uma equipe para assinaturas no portal da Autodesk Account. Depois de fazer login no portal da Autodesk Account, no menu de navegação, em Gerenciamento de usuários, selecione qualquer uma das opções de gerenciamento: Por usuário, Por produto ou Por grupo. Na página de gerenciamento, selecione a equipe à qual deseja atribuir assinaturas. Em seguida, convide ou atribua usuários.

Você também pode fazer isso através da página Assinaturas e Contratos. De volta ao menu de navegação, em Faturamento e Pedidos, selecione Assinaturas e Contratos. Nesta página, expanda o menu suspenso Equipe e especifique a equipe à qual deseja adicionar assinaturas. Em seguida, selecione um produto. Na página do produto, selecione Adicionar Assentos. Na página Adicionar Assentos, no campo Adicionar Assentos, insira quantos assentos você deseja adicionar. Revise suas informações de pagamento registradas e clique em Enviar Pedido. Se você adicionar assentos a uma assinatura existente, eles ficarão na mesma equipe que o restante da assinatura. O proprietário da assinatura recebe automaticamente um assento. Se o proprietário não usar o produto, você poderá reatribuir esse assento à equipe.

